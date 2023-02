Ant-Man and the Wasp Quantumania ancora primo al boxoffice italiano del weekend, ma come va nel resto del mondo?

News Cinema

Ant-Man 3 mantiene la vetta del botteghino italiano del fine settimana, ma negli Usa ha registrato un record negativo per la Marvel. In seconda posizione da noi il cartoon Mummie - A spasso nel tempo.

Ant-Man and the Wasp Quantumania ha mantenuto - nessuna sorpresa - la vetta del boxoffice italiano del weekend, con 1.127.200 euro, per un totale italiano finora di 4.785.200. Il calo è sul 53% rispetto alla settimana scorsa, ma il dato più sorprendente è arrivato dagli Usa, dove il film al secondo fine settimana ha perso addirittura il 69.7%! Non era mai accaduto a un'opera Marvel di perdere così tanti incassi al "secondo turno": la maglia nera era detenuta da Black Widow, che perse il 67.8, ma in pandemia e con una contestata disponibilità contemporanea su Disney+. Finora nel mondo il cinecomic con Paul Rudd viaggia sui 363.614.000 di dollari, e sicuramente supererà Black Widow che si fermò sui 380, però sono numeri da associare all'apertura della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, incentrata sul supercattivo Kang, ed è facile supporre che ci si aspettasse maggiore entusiasmo.

L'animazione sostiene sempre con allegria il nostro botteghino: l'uscita dello spagnolo Mummie - A spasso nel tempo ha convinto le famiglie a dare una chance al cartoon che racconta di non-morti con problemi molto umani, spaesati dal mondo moderno nel quale sono costretti a muoversi, per recuperare un anello magico. La partenza al secondo posto è da 724.800 euro.

Slitta dalla seconda alla terza posizione Tramite amicizia di e con Alessandro Siani, dove il comico napoletano interpreta un "amico a noleggio", che si trova a dover sostenere psicologicamente un imprenditore deciso a mollare tutto, compresi i dipendenti, tra i quali ci sono i parenti del nostro protagonista. A questo giro incassa altri 628.000 euro, confluiti nel totale di 2.280.600.