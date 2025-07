Annabelle: ricercatore morto all'improvviso durante il tour con la vera bambola maledetta

News Cinema

Ispirata ad un oggetto realmente posseduto da Ed e Lorraine Warren, Annabelle si ritrova ora al centro di un'inquietante disgrazia. Il ricercatore capo della New England Society for Psychic Research è morto durante un tour con la famigerata bambola della saga horror The Conjuring.

Talvolta la realtà supera la finzione, ma quando quest'ultima riguarda il mondo dell'horror, c'è di che rabbrividire. Il mito di Annabelle, la bambola demoniaca resa celebre dalla saga di The Conjuring, ha infestato il grande schermo... ma anche la vita reale. L’ultimo capitolo della sua inquietante leggenda arriva da Gettysburg, dove Dan Rivera, investigatore senior della New England Society for Psychic Research, è morto improvvisamente durante un tour dedicato proprio ad Annabelle. Il tragico evento ha sconvolto e, al tempo stesso, sollevato interrogativi.

Il 13 luglio, Rivera stava partecipando al tour itinerante Devils on the Run, che porta la bambola (una vera Raggedy Ann, molto diversa dalla versione cinematografica) in giro per gli Stati Uniti come parte di un’esposizione sulle indagini paranormali. Quella sera, però, qualcosa è andato storto: le squadre di emergenza sono intervenute in un hotel di Gettysburg, dove l'uomo è stato trovato privo di sensi nella sua stanza. Nonostante i tentativi di rianimazione, Dan Rivera non ce l'ha fatta. La polizia della Pennsylvania ha confermato, in un rapporto codiviso con People, che "il defunto è stato trovato nella sua camera d'albergo dagli operatori. Sulla scena non è stato osservato nulla di insolito o sospetto". L'indagine è ancora in corso.

Il mistero di Annabelle: dal mito al cinema

Sembra a tutti gli effetti un caso analogo a quelli presenti nei fascicoli dei veri Ed e Lorraine Warren, interpretati sullo schermo da Patrick Wilson e Vera Farmiga. Naturalmente, nessuna connessione concreta è stata stabilita tra Annabelle e la morte del ricercatore. Tuttavia, l'evento si inserisce perfettamente nella lunga e disturbante storia della bambola. Secondo la narrazione originale, Annabelle fu donata nel 1968 a una studentessa di infermieristica che iniziò subito a vivere strani fenomeni insieme alla sua coinquilina. Un medium affermò che nella bambola risiedeva lo spirito di una bambina. Fu allora che Ed e Lorraine Warren intervennero, rinchiudendola in una teca ben sigillata.

Da allora, il mito è cresciuto grazie al cinema. Ciò che rende Annabelle terrificante è il suo ruolo di silenzioso catalizzatore di energie maligne, capace di infestare la mente prima ancora di una dimora. Dopo una breve apparizione in The Conjuring, la bambola è diventata protagonista di tre spin-off. Annabelle (2014) narra di una giovane coppia perseguitata dopo l’irruzione di una setta satanica; Annabelle 2: Creation (2017) svela le origini dell'entità, mentre, in Annabelle 3 (2019), la bambola viene liberata per errore nella casa dei Warren. Nonostante la perdita del collega Rivera, la New England Society for Psychic Research ha annunciato che il tour proseguirà. “Dan avrebbe voluto così”, affermano.