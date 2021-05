Animazione e thriller nella ripartenza di Notorious Pictures, incontro con Beniamino Placido

News Cinema

Beniamino Placido di Notorious Pictures ci parla delle prime novità in arrivo per la casa di distribuzione, fra animazione, teen drama e thriller sorprendenti.

Una ripartenza all'insegna della varietà e del cinema di genere, è quella proposta per le sale cinematografiche nei prossimi mesi dalla società di distribuzione Notorious Pictures. Solo l'inizio, ma un inizio segnato dall'animazione, il teen drama, il thriller, l'azione di guerra e la fantascienza con risvolti romantici. Un po' di tutto, insomma, e per tutti i gusti, sia per chi preferisca la tensione di una storia che non ignora, anzi prende spunto dalla pandemia di Covid-19, a chi voglia distrarsi viaggiando nel passato o in un mondo totalmente di fantasia.

La parola a Beniamino Placido, Head of Theatrical Distribution di Notorious Pictures.