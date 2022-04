Animali Fantastici - I Segreti di Silente, da oggi nelle sale anche in versione originale a The Space Cinema

News Cinema

Animali Fantastici 3 - I Segreti di Silente, l'ultimo film sulle nuove avventure di Newt Scamander in proiezione nelle sale del circuito The Space Cinema in versione originale, per la rassegna Hear My Voice.

In contemporanea con l'uscita ufficiale nelle sale italiane The Space Cinema propone la proiezione del terzo capitolo della saga Animali Fantastici - I Segreti di Silente, in lingua originale. Il film diretto da David Yates, riprende la narrazione dopo i fatti accaduti in Animali Fantastici - I crimini di Grindelwald (2018) in cui viene rivelata la vera identità di Credence (Ezra Miller). In questo capitolo l'ascesa di Grindelwald (Mads Mikkelsen) deve essere fermata: il suo intento è quello di trasformare il mondo magico in una platea di ciechi sottoposti e dichiarare guerra al mondo dei non maghi. Silente (Jude Law), tuttavia, non può combattere Grindelwald a causa di un patto di sangue stretto in giovinezza quando il suo attuale nemico era la persona a lui più cara. Toccherà dunque a Newt Scamander (Eddie Redmayne) e alla sua squadra agire per conto di Silente e impedire che l’inganno e il terrore abbiano la meglio nell’elezione del nuovo leader del mondo magico.



Animali Fantastici - I Segreti di Silente: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del film - HD

I multisala selezionati per questo appuntamento sono quelli di Milano Odeon, Firenze (Novoli), Limena, Bologna, Trieste, Vimercate, Silea, Parma Centro, Roma (Parco de Medici), Napoli e Torino (Beinasco). Per conoscere la programmazione di Animali Fantastici - I Segreti di Silente e rimanere aggiornati sui prossimi titoli in versione originale basta visitare la sezione dedicata alla rassegna Hear My Voice, al link: thespacecinema.it/iniziative/hear-my-voice