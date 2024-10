Animali Fantastici, Eddie Redmayne conferma che la saga non proseguirà

News Cinema

Spin-off di Harry Potter, il franchise di Animali fantastici a detta di Eddie Redmayne è finito: l'attore ha ammesso che probabilmente il pubblico non rivedrà il suo Newt Scamander.

Eddie Redmayne ha condiviso una verità scomoda sul destino di Animali fantastici, saga prequel di Harry Potter che racconta delle avventure del mago Newt Scamander. Franchise iniziato nel 2016 con il primo capitolo Animali fantastici e dove trovarli, è proseguito poi nel 2018 con Animali fantastici – I crimini di Grindelwald e nel 2022 con Animali fantastici – I segreti di Silente approfondendo alcuni retroscena di personaggi importanti nell’universo di Harry Potter. In principio il franchise aveva stimato la realizzazione di cinque film e, dopo il debutto promettente del primo capitolo, gli ultimi due non avrebbero convinto come sperato e avrebbero spinto poi verso un’amara decisione, affrontata di recente da Eddie Redmayne. Protagonista dello spin-off prequel, l’attore ha raccontato che, secondo quanto sa, il franchise è ormai finito.



Animali Fantastici e dove trovarli: Trailer italiano ufficiale - HD

Animali Fantastici, per Eddie Redmayne è tutto finito: Newt non tornerà?

Con I crimini di Grindelwald e I segreti di Silente, Animali fantastici non avrebbe raggiunto il successo di pubblico e critica sperato, ma il pubblico attendeva da tempo novità in merito al prossimo capitolo fantasy. A rompere il silenzio è stato proprio il protagonista Eddie Redmayne. Ai microfoni di ComicBook, l’attore ha ritenuto opportuno informare i fan che probabilmente non rivedranno più Newt Scamander al cinema.

Penso che probabilmente abbiano [visto l'ultima volta Newt]. È una risposta molto sincera, ma è così. Questo è tutto quello che so. Voglio dire, dovresti parlare con le persone della Warner Bros. e JK Rowling, ma per quanto ne so, è tutto. Penso che potrebbe tornare in qualche modo nel mondo Universal in Florida che stanno aprendo, in cui si potrebbe cogliere cosa stava facendo a Parigi.

Pare dunque che Newt Scamander non tornerà sullo schermo, quantomeno non con le fattezze di Eddie Redmayne. Nel frattempo Warner Bros non ha allentato la presa su Harry Potter, ma piuttosto ha preferito concentrarsi su un nuovo progetto: rilanciare il franchise con una Serie TV.