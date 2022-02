Animali Fantastici 3: I segreti di Silente, in attesa del nuovo trailer, ecco i poster con tutti i protagonisti

News Cinema

In attesa del nuovo trailer in arrivo domani, Warner Bros. ha pubblicato i poster ufficiali di tutti protagonisti di Animali Fantastici 3: I segreti di Silente, il nuovo capitolo della saga in uscita nei cinema italiani il 13 aprile.

Il 13 aprile arriva al cinema Animali Fantastici 3: I segreti di Silente, il terzo capitolo della saga prequel di Harry Potter, targata Warner Bros. e ideata appositamente per il cinema da J. K. Rowling, in questo specifico caso sceneggiatrice con la collaborazione di Steve Kloves, che aveva firmato già diversi adattamenti della serie ammiraglia. Possiamo mostrarvi ben diciotto character poster ufficiali dei personaggi, a partire dagli obbligatori Newt Scamander e Albus Silente, in attesa del nuovo trailer in arrivo giovedì 24 febbraio...



Animali Fantastici 3: I Segreti di Silente: Il Trailer Italiano Ufficiale del film - HD

Animali Fantastici 3 - I segreti di Silente: la trama e i poster con personaggi e interpreti

Cosa ci aspetta in Animali Fantastici - I segreti di Silente, seguito di Animali Fantastici e dove trovarli e Animali Fantastici - I crimini di Grindelwald? Non conosciamo naturalmente i dettagli della trama, ma sappiamo che sarà ambientato a Rio de Janeiro negli anni Trenta, con premesse note: avevamo saputo da Grindelwald che Credence (Ezra Miller) era nato come Aurelius Silente ed era quindi il fratello di Albus. La madre di Albus (Jude Law) è tuttavia deceduta prima ancora che Credence nascesse, mentre suo padre era imprigionato ad Azkaban. Nell'attesa di risolvere l'ingarbugliata questione, Silente sta anche cercando un modo di spezzare un vecchio giuramento di sangue che gli impedisce di attaccare Grindelwald...





Jude Law è Albus Silente

Eddie Redmayne è Newt Scamander

Dan Fogler è Jacob

Alison Sudol è Queenie

Teddy

Pickett

Mads Mikkelsen è Grindelwald

Richard Coyle è Aberforth

Ezra Miller è Credence

Victoria Yeates è Bunty

William Nadylam è Yusuf Kama

Callum Turner è Theseus.

Jessica Williams è Lally

Oliver Masucci è Anton Vogel

Dave Wong è Liu Tao.

Poppy Corby-Tuech è Vinda

Maria Fernanda Cândido è Vicência Santos

Aleksandr Kuznetsov è Helmut