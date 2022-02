Animali Fantastici 3 - I Segreti di Silente: Ecco il nuovo trailer in italiano del film!

News Cinema

Un po' in ritardo sul previsto, è arrivato il nuovo trailer in italiano di Animali Fantastici - I Segreti di Silente, terzo capitolo della saga ambientata nel Wizarding World, ovvero il Mondo magico di J.K. Rowling, con protagonista il Magizoologo Newt Scamander interpretato da Eddie Redmayne. Nei cinema italiani dal 13 aprile.

Animali fantastici 3 - I segreti di Silente, nuova avventura del Wizarding World creato da J.K. Rowling, uscirà nei cinema italiani il 13 aprile prossimo, distribuito dalla della Warner Bros. Pictures. A poco più di un mese dall'arrivo in sala del terzo capitolo della saga (e con qualche giorno di ritardo rispetto al previsto) è stato pubblicato il nuovissimo trailer in italiano del film, che vi mostriamo qui sotto:



Animali Fantastici 3: I Segreti di Silente: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del film - HD

Tra i nuovi e vecchi protagonisti principali, nel cast del film, diretto da David Yates, troviamo Eddie Redmayne, Jude Law, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams, Katherine Waterston e Mads Mikkelsen. Da segnalare anche che le musiche della colonna sonora di Animali Fantastici 3 sono di nuovo opera del nove volte candidato all'Oscar James Newton Howard.

La trama ufficiale di Animali Fantastici 3 - Il segreto di Silente

Il professor Albus Silente (Jude Law) sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) è intenzionato a prendere il controllo del mondo magico. Non essendo in grado di fermarlo da solo, Silente affida al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il compito di guidare un'intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosa missione, dove incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?

Animali Fantastici 3: tutti i poster dei protagonisti

Per chi se li fosse persi nella news che abbiamo pubblicato qualche giorno fa, ecco tutti i protagonisti del film nei character poster ufficiali:

Jude Law è Albus Silente

Eddie Redmayne è Newt Scamander

Dan Fogler è Jacob

Alison Sudol è Queenie

Teddy

Pickett

Mads Mikkelsen è Grindelwald

Richard Coyle è Aberforth

Ezra Miller è Credence

Victoria Yeates è Bunty

William Nadylam è Yusuf Kama

Callum Turner è Theseus.

Jessica Williams è Lally

Oliver Masucci è Anton Vogel

Dave Wong è Liu Tao.

Poppy Corby-Tuech è Vinda

Maria Fernanda Cândido è Vicência Santos

Aleksandr Kuznetsov è Helmut