Andrew Garfield sarebbe ancora Spider-Man, ma a un patto: dev'essere un progetto fuori di testa

Ospite di una manifestazione, Andrew Garfield ha riaperto la porta su Spider-Man, ma dopo le follie di No Way Home, vorrebbe alzare la posta ulteriormente. E a proposito di Spider-Man : A Brand New Day ha detto...

Non si placa la sete dei fan (e della stampa) per lo Spider-Man di Andrew Garfield, ricomparso a pseudosorpresa in Spider-Man No Way Home a fine 2021, al fianco di Tom Holland e Tobey Maguire. Mentre ormai è difficile credere alle sue smentite riguardanti la partecipazione al prossimo Spider-Man: Brand New Day, Garfield ha di nuovo toccato l'argomento di un suo eventuale ritorno come Peter Parker. Ospite del Middle East Film & Comic Con, ha tuttavia sottolineato che lo farebbe a una sola condizione... Dev'essere un'operazione stramba. Leggi anche Venom, il crossover con Spider-Man stava per accadere: "Ci siamo andati molto vicini", parola di Tom Hardy

Andrew Garfield ancora Spider-Man? "Dovrebbe essere davvero assurdo"