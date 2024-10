News Cinema

Andrew Garfield e Florence Pugh, la scena di sesso imbarazza il set più di loro: "Non davano lo stop"

Andrew Garfield e Florence Pugh hanno una scena di sesso in We Live in Time: per garantire loro serenità, in set si è ridotto all'osso. Forse troppo. Garfield ha scherzato in un'intervista: "Ma quanto dura questo ciak?"