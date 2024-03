Ewan McGregor difende l'intimacy coordinator, anche nelle scene di sesso con sua moglie Mary Elizabeth Winstead

News Serie TV

Nella miniserie A Gentleman in Moscow, Ewan McGregor ha girato scene di sesso con Mary Elizabeth Winstead, che nella realtà è sua moglie: l'attore difende l'uso del famigerato "intimacy coordinator", più necessario di quanto si pensi proprio in questo caso.

Dal 17 maggio sarà in streaming su Paramount+ la miniserie Un gentiluomo a Mosca, dove Ewan McGregor ha diviso il set con sua moglie Mary Elizabeth Winstead: ci sono alcune scene di sesso tra i due personaggi, ed erroneamente si potrebbe credere che il nuovo ruolo dell' "intimacy coordinator", il supervisore delle scene "intime", non sia necessario in questo caso. Tutt'altro, come ha spiegato Ewan al Radio Times. Avere già un'effettiva intimità nella vita reale non aiuta più di tanto... Leggi anche Kate Winslet sull'intimacy coordinator: "Avrei voluto averlo da giovane" Un gentiluomo a Mosca: Data e trailer ufficiale dell'attesa miniserie con Ewan McGregor

Ewan McGregor: "L'intimacy coordinator serve perché c'è la troupe!"

Un gentiluomo a Mosca è la storia del conte Alexander Rostov (Ewan McGregor), un aristocratico russo che si ritrova confinato nell'Hotel Metropol all'indomani della Rivoluzione, risparmiato dal regime comunista, ma costretto a vivere un'esistenza da rinchiuso, scoprendo però altri valori. Nel cast della serie c'è Mary Elizabeth Winsted nei panni di un'attrice cinematografica, Anna Urbanova. Mary e Ewan sono sposati dal 2022, ma stanno insieme dal 2017, essendosi incontrati sul set di Fargo. Recitando di nuovo insieme da marito e moglie nella vita reale, si sono trovati nella serie a interpretare scene di sesso: in una situazione del genere, serve l'intimacy coordinator, cioè la nuova figura che regola rapporti, richieste e decisioni sul set, quando si tratta di scene di questo tipo? Si potrebbe pensare di no, invece Ewan conferma che è più che mai necessario... e che forse non gli sarebbe dispiaciuto averlo accanto agli inizi della carriera, in questo facendo eco alla collega Kate Winslet, che ha recentemente detto la stessa cosa.

È comunque necessario, perché c'è anche la questione della troupe. È strano rimanere nudi davanti alle persone, è strano avere un'intimità davanti alla macchina da presa. Se facessi una scena di ballo, ci sarebbe chi gestisce la coreografia. È una parte importante del lavoro adesso, perché è il tramite d'incontro tra chi dirige e chi interpreta. [...] Mia figlia ha 22 anni [parla di Esther McGregor, anche lei attrice, ndr]. Se un regista più anziano va da una ventiduenne e dice: "Voglio che appari nuda in questa scena", l'attrice potrebbe pensare: "Oh mio Dio, devo farlo, la mia carriera dipende da questo". Poi magari cinque anni dopo potrebbe ripensarci e dirsi: "Vorrei non averlo fatto. Perché sono nuda in questa scena? Non serviva."