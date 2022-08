Andrew Garfield difende il metodo e ammette di aver rinunciato per 6 mesi al sesso e al cibo per un ruolo

News Cinema

Il metodo ha i suoi detrattori e i suoi fedeli seguaci. Fra questi c'è Andrew Garfield, che ama diventare i personaggi che interpreta, come quella volta in cui pensò bene astenersi da cibo e sesso per ben sei mesi.

Andrew Garfield ha conosciuto un nuovo picco di popolarità all'indomani dell'uscita in sala di Spider-Man: No Way Home, dove ha interpretato la sua versione di Peter Parker. Poi è arrivata la candidatura all'Oscar come miglior attore protagonista con il musical Tick, Tick... Boom!. E così, adesso che è di nuovo sotto la luce dei riflettori, l'attore può togliersi qualche sassolino dalla scarpa e parlare pubblicamente di ciò che gli sta a cuore, a cominciare dal cosiddetto metodo.

Cosa si intende per metodo?

Il method acting, o più semplicemente metodo, è una tecnica di recitazione che prevede che l'attore si perda nel ruolo che deve interpretare, confondendosi quindi con il personaggio. Venne formulato e si diffuse negli anni '30 grazie a insegnanti del Group Theatre di New York come Lee Strasberg, Stella Adler e Sanford Meisner. Traeva spunto dal metodo Stanislavskij, sviluppato e teorizzato dal regista e insegnante teatrale russo Konstantin Sergeevič Stanislavskij. Secondo Stanislavskij l'attore doveva trovare delle affinità emotive con il ruolo, rivivendo sul palcoscenico emozioni provate in una situazione simile a quella in cui si veniva a trovare il personaggio. Marlon Brando, Montgomery Clift e James Dean sono stati attori del metodo, che di recente è stato messo in discussione, se non criticato, da David Harbour, Mads Mikkelsen e Brian Cox.

Andrew Garfield: "Mi urta l'idea che il metodo venga considerato una stronzata gigantesca"

Invitato a dire la sua sul method acting durante la promozione della miniserie In nome del cielo, Andrew Garfield ha spiegato:

Credo che ci siano stati molti fraintendimenti circa la natura del metodo. Le persone ancora lo usano e non significa essere sgradevoli con tutti quando si sta sul set. Vuol dire semplicemente vivere in maniera autentica circostanze inventate e nello stesso tempo essere molto gentili con la troupe, essere individui normali e riuscire a uscire dal ruolo quando bisogna farlo o non lasciarlo mai quando occorre.

Garfield detesta la superficialità con cui il metodo viene criticato:

Mi dà fastidio il giudizio sbagliato che la gente dà, mi urta l'idea che il metodo venga considerato una stronzata gigantesca. Invece non è così, non pensate di sapere cosa sia il metodo se lo definite una stronzata o vi è capitato di lavorare con qualcuno che millantava di seguire il metodo ma poi non recitava come un attore del metodo. E’ una cosa molto privata, per esempio io non voglio che le persone si intromettano nel mio processo creativo.

Andrew Garfield ha scoperto l'efficacia del metodo quando, nel 2005, ha fatto un provino per un film in cui avrebbe dovuto affiancare Ryan Gosling. Quando ha visto recitare Gosling, Garfield si è illuminato d'immenso:

Sembrava avere una qualità zen, però era come se stessi recitando una scena con un animale selvaggio che non sai se alla fine ti bacerà o ti ucciderà. E sei stregato, e dici: "Qualunque cosa sia, voglio poterla fare anche io".

Niente sesso, niente cibo, ma quanti trip!

Un film nel quale Andrew Garfield ha messo in pratica il method acting è stato Silence di Martin Scorsese, dove interpretava un gesuita preso prigioniero nel Giappone del XVII secolo. La parte dell'intervista in cui ne ha parlato è quella che ci interessa di più, dal momento che l'attore ha raccontato di essersi preparato per la parte di Padre Rodrigues studiando il Cattolicesimo e facendo esercizi spirituali. Inoltre, per ben sei mesi, ha scelto la castità e ha praticato il digiuno, probabilmente intermittente altrimenti non sarebbe più su questa terra. Ecco le sue parole:

E’ stato molto fico, ho avuto delle esperienze veramente folli e allucinogene mentre praticavo l'astinenza sessuale e contemporaneamente digiunavo.

Quali saranno state queste esperienze allucinogene di Andrew Garfield non ci è dato saperlo, se però avremo l'onore di intervistarlo, non mancheremo di chiederglielo.