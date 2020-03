Andreina Pagnani, il primo grande amore di Alberto Sordi

News Cinema

Alberto Sordi e Andreina Pagnani: alla fine degli anni 30 del secolo scorso, lei era già un'attrice affermata del cinema e del teatro, lui un giovanotto di buone speranze che lottava per conquistare il successo. Avevano quasi 15 anni di differenza ma fu un vero grande amore, e durò per quasi 10 anni.

Permette? Alberto Sordi, il film che Luca Manfredi ha voluto dedicare al grande attore romano, di cui ricorre il centenario della nascita, ci racconta gli anni giovanili dell'Albertone nazionale, i due decenni che vanno dal 1937 al 1957, che hanno visto i difficili esordi e poi la straordinaria affermazione di Sordi. Anni finora poco conosciuti dalla maggior parte del pubblico. Proprio per questo, uno degli aspetti raccontati nel film, con protagonista Edoardo Pesce, che più ha incuriosito gli spettatori è quello che riguarda la storia d'amore tra Sordi e Andreina Pagnani (interpretata nel film da Pia Lanciotti).



Permette? Alberto Sordi: Teaser trailer Ufficiale del Film - HD

La storia d'amore tra Alberto Sordi e Andreina Pagnani:

Nel film Andreina Pagnani va a vedere Alberto Sordi al varietà e se ne invaghisce, trovandolo irresistibilmente simpatico. Sordi non era ancora famoso ed era di 14 anni più giovane, cosa che in tempi non di cougar e toy boy stupiva i più. L'attore era lusingato dalle attenzioni di una donna così fascinosa, che era molto ricca e aveva una splendida casa frequentata da intellettuali e persone importanti. Andreina sosteneva Alberto nei momenti di sconforto e lo viziava. Gli regalò un auto sportiva e lo portò in vacanza. La relazione cominciò a guastarsi non appena arrivarono per Sordi i primi riconoscimenti. Alberto aveva una vita davanti ed era restio al matrimonio. La Pagnani invece, aveva bisogno di un uomo che le desse sicurezza e la mettesse al centro del suo universo emotivo. Cosa che non accadde, e quando la donna, tornata da un viaggio, scoprì che Sordi l'aveva tradita con una ballerina, gli diede il benservito. Gli intimò di lasciare la casa dove vivevano insieme e disse di non volerlo più vedere.

Nell'immagine qui sotto i veri Alberto Sordi e Andreina Pagnani





Chi era Andreina Pagnani:





Andreina Pagnani (nata a Roma il 24 novembre 1906 e morta pochi giorni prima di compiere 75 anni, il 22 novembre 1981), recitò nella compagnia del Teatro Eliseo alla fine degli anni '30, lavorò in radio e divenne nota al pubblico televisivo per il ruolo della signora Maigret nella serie Le inchieste del commissario Maigret, con Gino Cervi. Come doppiatrice prestò la voce a Bette Davis, Katharine Hepburn, Bette Davis, Marlene Dietrich, Gloria Swanson, Greta Garbo. Fra i suoi film, Quella vecchia canaglia, Il serpente a sonagli, Le pillole di Ercole, Il giudizio universale.