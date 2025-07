Andrea Iervolino annuncia un film sul pilota automobilistico neozelandese Bruce McLaren

News Cinema

Seppure indagato per truffa sui fondi pubblici per il cinema, Andrea Iervolino annuncia un biopic dedicato a Bruce McLaren, il pilota automobilistico e ingegnere che a 22 anni vinse il Grand Prix. Il film al momento è in pre-produzione.

Nonostante le vicende giudiziarie che lo hanno travolto, con la perquisizione del suo ufficio per disposizione dei magistrati della Procura di Roma che indagano su eventuali abusi nella percezione dei fondi del tax credit e sulla cessione di 800.000 Euro al presunto Killer di Villa Pamphili, il produttore Andrea Iervolino annuncia il suo prossimo progetto. Si tratta di un biopic incentrato su Bruce McLaren, pilota automobilistico e ingegnere neozelandese di auto da corsa. Il film andrebbe a concludere la trilogia sulle automobili di lusso e sportive e il mondo delle competizioni iniziata con Lamborghini - The Man behind the Legend e proseguita con Maserati: The Brothers. Attualmente il film è in fase di sviluppo, con il produttore intento a prendere contatto con i familiari di McLaren per sottoporre loro il progetto. Ovviamente ancora non si sa nulla né su un eventuale protagonista né su una possibile data di inizio lavorazione e di uscita. Il film sarà una produzione internazionale e si girerà in parte nel Regno Unito e in parte in Nuova Zelanda.

Chi era Bruce McLaren

Non si può certo dire che Bruce McLaren abbia avuto una vita facile, e non solo perché è scomparso in un tragico incidente quando aveva appena 36 anni. A 9 anni gli fu infatti diagnosticata la malattia di Legg-Calvé-Perthes, considerata fino al 2018 una malattia degenerativa della testa del femore. I medici dissero ai genitori del piccolo Bruce che il figlio non avrebbe più camminato e per 2 anni lo tennero in ospedale in trazione. Quando uscì, Bruce aveva ripreso la mobilità delle gambe e, siccome durante la degenza si era appassionato alle automobili da corsa, sostenuto dal padre che aveva una stazione di servizio ad Auckland, cominciò a gareggiare. Il biopic racconterà la sua infanzia, le sue prime corse, il suo trionfo nel mondo della Formula 1, con la vittoria del Grand Prix a soli 22 anni, la nascita (nel 1963) della Bruce McLaren Motor Racing Ltd e la morte, avvenuta nel 1970.

A proposito del film, Andrea Iervolino ha dichiarato:

La vita di Bruce McLaren è uno straordinario esempio di come un'avversità possa diventare la scintilla di un incredibile destino. Dall'infanzia trascorsa in un letto d'ospedale fino alla trasformazione in un genio della velocità, Bruce non si limitò a gareggiare ma costruì, rinnovò e seppe essere di ispirazione. Questo film non celebrerà soltanto la sua carriera ma anche la sua mente brillante e la sua incrollabile determinazione. Il nostro obiettivo è raccontare la storia di un uomo che ha tramutato il dolore in una visione e il limite fisico in una spinta all'eccellenza.

Sia Lamborghini - The Man behind the Legend che Maserati: The Brothers sono stati sceneggiati e diretti da Bobby Moresco. Ci sembra probabile che Iervolino lo chiami anche per il film su Bruce McLaren.