Andaras Traveling Film Festival 2024: aperto il bando

Si prepara la sesta edizione del festival sardo dedicato al cinema corto di viaggio, che quest'anno si terrà il 15 e il 20 luglio nell'abituale cornice della Costa delle Miniere. Ecco i dettagli per sottoporre le proprie opere.

Torna anche nel 2024, per il sesto anno consecutivo, l'Andaras Traveling Film Festival, la manifestazione dedicata al cinema corto di viaggio che si tiene nella splendida Costa delle Miniere, in Sardegna, tra i comuni di Fluminimaggiore, Buggerru e Iglesias.

Per quest'anno il titolo del festival, che si terrà tra il 15 e il 20 luglio, è "Per Andaras ad Astra": un tema, una guida che è anche un invito a esplorare il mondo con sguardo audace, visionario e ‘felliniano’; a immaginare storie di futuro, scienza e fantascienza; un biglietto per intraprendere un viaggio sorprendente che si spinge oltre i confini dell’immaginazione, alla scoperta di un ‘multiverso’ dell’arte cinematografica. Per quest'anno, infatti, la direzione artistica di Andaras punta a premiare cortometraggi innovativi, capaci di creare un modo nuovo di narrare il mondo, con storie di rinascita, scoperta e formazione, e una porta spalancata sul mondo sci-fi. Al concorso possono partecipare registi, filmmaker, appassionati e tutti coloro che hanno voglia di raccontare un viaggio che è inteso non solo come movimento fisico, ma anche come stato d’animo, ricerca, conoscenza di sé e degli altri, testimonianza, punto di partenza di ogni arrivo.

Sul sito andarasfilmfestival.com è già online il bando di gara 2024, con tutte le istruzioni per partecipare al concorso del festival.

Ecco tutte le categorie del concorso:

Andaras Noas (New Paths) dedicata a storie di finzione, di massimo 20 minuti, che raccontano di viaggi, di nuovi inizi o dei momenti prima di un nuovo viaggio. Gazes from the World dedicata ai documentari di viaggio della durata massima di 20 minuti. Animation cortometraggi di animazione della durata massima di 15 minuti. Narrative shorts cortometraggi di fiction, a tema libero, della durata massima di 20 minuti. Docu shorts documentari a tema libero della durata massima di 20 minuti. “Ad ASTRA” cortometraggi sci-fi della durata massima di 20 minuti.

Il termine ultimo per presentare le opere al concorso è fissata per il 21 aprile 2024. Le opere selezionate saranno annunciate il 6 maggio 2024. Sono accettati solo film realizzati dopo il 2020. La giuria sarà composta da membri designati dalla direzione del festival, scelti tra esperti nazionali e internazionali.

Andaras Traveling Film Festival è un evento ideato da Marco Corrias, con la direzione artistica di Joe Juanne Piras e realizzato in collaborazione con il Comune di Fluminimaggiore, Fondazione di Sardegna, Associazione Andaras e il Comune di Buggerru e di Iglesias. Organizzato dall’Associazione enti locali per le attività culturali e di spettacolo, Associazione Andaras, con la partecipazione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara e Società Umanitaria.

Ulteriori informazioni al sito: https://www.andarasfilmfestival.com/