Ancora squali al cinema: ecco il trailer di Something in the Water

News Cinema

Non ci si stanca mai degli shark movie, nevvero? Eccone un'altro, che strizza l'occhio a tanti altri che l'hanno preceduto, e che è un film tutto al femminile. A voi trailer e trama ufficiali di Something in the Water.

Solo pochi giorni fa vi abbiamo parlato di Under Paris, il film francese targato Netflix e interpretato da Bérénice Bejo che immagina la presenza di uno squalo affamatissimo nelle acque della Senna. Oggi, siccome degli shark movie nessuno ha mai davvero abbastanza, vi presentiamo invece il trailer originale di un film che si chiama Something in the Water.

La sua peculiarità è quella di essere un film tutto al femminile: a dirigerlo, a partire dal copione di una sceneggiatrice che si chiama Cat Clarke, una regista di nome Hayley Easton Street: una che sì, qui è al suo esordio dietro la macchina da presa, ma che vanta anni e anni di esperienza ai massimi livelli per quanto riguarda gli effetti visivi e l'art direction, avendo lavorato a film come molti della saga di Harry Potter, Star Wars: Il risveglio della Forza, Sherlock Holmes, King Arthur, X-Men: First Class,Thor: The Dark World, Justice League e tantissimi altri.

Anche il cast è composto da sole donne: Hiftu Quasem, Lauren Lyle, Natalie Mitson, Nicole Rieko Setsuko, e Ellouise Shakespeare-Hart, nei panni di un gruppo di amiche arrivare ai Caraibi per un matrimonio che, il giorno prima della cerimonia, si trovano in guai grossi, e in acque infestate, dopo una gita in barca finita male.

E, a giudicare da questo trailer ufficiale, Something in the Water trova anche il modo di strizzare l'occhio a illustri titoli che lo hanno preceduto, come Open Water, o Paradise Beach.