Anche Minni compie stragi in Minnie’s Midnight Massacre, dai produttori di Winnie Pooh Sangue & Miele

News Cinema

È stata diffusa la prima immagine ufficiale di Minnie's Midnight Massacre, dove la Minni del corto Steamboat Willie (ormai di pubblico dominio) segue il suo partner Mickey nelle riletture horror dei classici. Film a bassissimo budget, è coprodotto dai responsabili di Winnie Pooh: Sangue & Miele.

Se il suo partner Topolino in versione pubblico dominio / horror si dà alle stragi, perché lei dovrebbe essere da meno? I produttori di Winnie the Pooh - Sangue & Miele hanno annunciato la fine delle riprese di Minnie’s Midnight Massacre, slasher a bassissimo costo scritto e diretto da Brett Bentman. A suggellare l'annuncio, una prima immagine ufficiale del film, dove possiamo ammirare l'un tempo tenera Minni in chiave assassina: per la precisione, per ragioni legali, si tratta della Minni dei primissimi corti di Mickey Mouse, entrati nel pubblico dominio.





Minnie in versione horror segue il Mickey di Screamboat

Il regista nonché sceneggiatore di Minnie’s Midnight Massacre, Brett Bentman, è sconosciuto qui in Italia ma ha all'attivo una settantina (!) di regie e sceneggiature a ultra-low-budget. La recente moda di rileggere in chiave horror miti dell'infanzia, in versioni entrate ormai nel pubblico dominio, sta dando la possibilità a queste personalità di emergere dal sottobosco americano, guadagnando una breve ribalta all'estero grazie al marketing spontaneo di questi personaggi storici. È in arrivo Popeye: The Slayer Man, è uscito da poco negli USA il micidiale Screamboat, e conosciamo ormai la saga di Winnie the Pooh: Sangue & Miele: sono proprio gli stessi executive producer di quest'ultimo, Stuart Alson e Nicole Holland, ad avere organizzato questo Minnie’s Midnight Massacre, interpretato da Tiffany McDonald, ammesso che l'attrice sia distinguibile nel grottesco costume che indossa. Come Screamboat, questo film pesca materiale dal cortometraggio animato Steamboat Willie (1928, Ub Iwerks), esordio di Topolino e Minnie, entrato nel pubblico dominio dall'inizio del 2024: il bacino comincia ad allargarsi, dato che dall'inizio del 2025 sono nel public domain anche i più numerosi corti Disney del 1929. Bentman dichiara: "Volevamo portare in vita la spalla in bianco e nero. Avevamo visto Willie in queste reinterpretazioni, ma che dire di Minnie? Perché non darle la ribalta?" Curioso come, nonostante la legge sia teoricamente dalla loro parte, gli autori di questi film siano molto cauti nel chiamare tutti i personaggi col loro nome ufficiale in queste dichiarazioni, in un gioco di ammiccamenti con il pubblico (Bentman non si azzarda a dire "Mickey Mouse"). Nell'articolo qui in basso provammo a spiegarvi perché non sono del tutto tranquilli: copyright e trademark sono due concetti diversi... Leggi anche Topolino è davvero adesso di pubblico dominio? I termini della questione