Anche Fortunato Cerlino e John Cleese in The Palace di Roman Polanski!

Nel cast di The Palace, il film che Roman Polanski sta attualmente girando in Svizzera, ci sono anche Fortunato Cerlino e John Cleese. I loro nomi, aggiunti ai protagonisti principali della storia, Fanny Ardant e Oliver Masucci, e alla presenza di Mickey Rourke e altri nomi di prestigio, accrescono la nostra curiosità per questo progetto del regista 88enne.

Fortunato Cerlino e John Cleese nel cast di The Palace

Siamo sicuri che nessuno dei due attori ha bisogno di ulteriori presentazioni. Fortunato Cerlino è esploso col ruolo di Pietro Savastano in Gomorra - La serie e da allora è stato protagonista di numerosi film e serie tv. John Cleese è uno dei membri fondatori dei mitici Monty Python ed è ancora attivissimo al cinema e in tv. Entrambi raggiungeranno Mickey Rourke e molti altri nel cast di The Palace, i cui protagonisti principali sono la famosa attrice francese Fanny Ardant e l'attore tedesco Oliver Masucci.

Produttore del film è Luca Barbareschi e anche la Rai ha una parte importante nel progetto. La sceneggiatura è di un altro regista polacco veterano, Jerzy Skolimowski, mentre la fotografia è di nuovo firmata da Pawel Edelman, collaboratore abituale degli ultimi film di Polanski..