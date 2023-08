Anatomy of a Fall: il trailer ufficiale originale del film che ha vinto la Palma d'oro 2023

News Cinema

Il film di Justine Triet che ha trionfato allo scorso Festival di Cannes arriverà prossimamente nei nostri cinema distribuito da Teodora. Ecco il primo trailer ufficiale originale di Anatomy of a Fall.

A trionfare nel concorso del Festival di Cannes 2023, vincendo la Palma d'oro assegnata dalla Giuria presieduta da Ruben Östlund, è stato il nuovo film della regista francese Justine Triet, Anatomy of a Fall, che arriverà prossimamente nelle nostre sale distribuito da Teodora.

Il film, che vede l'attrice tedesca Sandra Hüller protagonista assoluta, è stato descritto dal nostro Mauro Donzelli come un "dramma processuale e thriller sulle incomprensioni di un amore fra persone di paesi e lingue diverse", raccontando la storia di un incidente mortale e di una coppia assieme attraverso il processo a carico di una donna sospettata di aver ucciso il marito.

Questa la trama ufficiale del film:

Sandra, una scrittrice tedesca, vive con il marito Samuel e il figlio non vedente Daniel in un remoto chalet di montagna sulle Alpi francesi. Quando Samuel muore in circostanze misteriose, le indagini non possono determinare se si tratti di un suicidio o meno. Alla fine Sandra viene arrestata per omicidio e il processo mette a nudo la relazione tumultuosa che aveva con il marito, nonché la sua personalità ambigua. Le cose si complicano quando anche il giovane figlio arriva al banco dei testimoni...

Per sapere di più su Anatomy of a Fall potete leggere la nostra recensione dal Festival di Cannes, ma anche vedere il suo primo trailer ufficiale originale, in una doppia versione, qui di seguito.