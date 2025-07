Amityville, la saga horror continua, dai produttori di Barbarian e Heart Eyes

News Cinema

I produttori dei recenti horror Barbarian e Heart Eyes hanno unito le loro forze per riportare sul grande schermo la celebre saga di Amityville. Scrivono e dirigono Joseph & Vanessa Winter.

A quasi dieci anni di distanza dall'ultimo tentativo, sarà riproposta la saga horror di Amityville, per interessamento della BoulderLight Pictures e della Divide/Conquer, probabilmente in casa New Line: sono stati scelti registi e sceneggiatori per il progetto, che si dovrebbe girare già in autunno/inverno, con l'intenzione di rilanciare un marchio che dalla fine degli anni Settanta, tra romanzo originale e primo adattamento cinematografico, è stato piuttosto apprezzato dagli appassionati del genere. Approfondiamo la questione.

Amityville Horror riprende, dai produttori di Heart Eyes e Barbarian, con una coppia di nuovi autori