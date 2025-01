Amiche alle Cicladi: il trailer della commedia francese sulla pazza vacanza in Grecia di due amiche male assortite

News Cinema

In uscita il 6 febbraio, Amiche alle Cicladi è un road movie in cui due amiche di vecchissima data fanno una vacanza fuori tempo massimo. La regia è di Marc Fitoussi, nel cast c’è anche Kristin Scott Thomas e da oggi abbiamo anche il trailer italiano del film.

Invaderà le sale cinematografiche il prossimo 6 febbraio, distribuita da Movies Inspired, la commedia di Marc Fitoussi Amiche alle Cicladi, di cui è appena arrivato il trailer italiano. Vederlo in queste giornate di pioggia sarà come ritrovarsi in piena estate, con il sole che picchia e il mare da contemplare al tramonto. Come suggerisce il titolo, le due protagoniste della storia scelgono come meta di una vacanza alcune isole dell'arcipelago dell'Egeo Meridionale di cui fanno parte, tra le altre, Mykonos, Santorini, Amorgos e Paro. Ovviamente anche il film è stato girato in Grecia.

Amiche alle Cicladi: il cast, la trama, l'ispirazione, le donne in commedia

Amiche alle Cicladi vede protagoniste Laure Calamy e Olivia Côte, a cui si aggiunge Kristin Scott Thomas. La vicenda ruota intorno a Blandine e Magalie, che da adolescenti erano inseparabili. Con il passare degli anni, però, si sono perse di vista, ma quando le loro strade tornano a incrociarsi, decidono di fare insieme il viaggio che hanno sempre sognato. Partono per la Grecia, con il suo sole, le sue isole ma anche i suoi problemi, perché le due ex-migliori amiche hanno un approccio completamente diverso tanto alle vacanze quanto alla vita.

Marc Fitoussi, a cui dobbiamo le commedie Copacabana e Pauline detective, oltre al film drammatico Maman a tort, ha preso spunto, per la sceneggiatura, da sue esperienze personali. A tal proposito ha dichiarato:

Dopo Maman a tort, un film invernale e abbastanza disincantato, ho voluto scrivere una commedia ottimista e solare. Quasi naturalmente, mi è riaffiorato il ricordo di amicizie nate in gioventù. Siamo tentati di ritrovare vecchi amici. Ci illudiamo di poter ridere di nuovo insieme, come a quindici anni, rompere la monotonia della nostra vita di adulti. Personalmente ho sempre pensato che la moda di usare dei siti per organizzare delle reunion fosse un'illusione. Dato che sono un po’ crudele in quello che mi piace raccontare, inizialmente avrei voluto far ritrovare due donne, ex migliori amiche trent’anni prima, e che tutto andasse storto. Ma ovviamente la storia si è un po’ complicata.

Non è frequente trovare una commedia in cui le protagoniste sono donne. Marc Fitoussi ha sempre raccontato storie di donne. Amiche alle Cicladi è anche un road movie, e viene immediatamente da pensare a Thelma e Louise, se si vuole fare il gioco dei paragoni. Oltre al bellissimo film di Ridley Scott con Susan Sarandon e Geena Davis, il regista ha preso spunto da Qualcosa di travolgente di Jonathan Demme, da Sideways di Alexander Payne, da Hanno rubato le chiappe di Afrodite di Philippe de Broca e da Quattro mesi, tre settimane, due giorni di Cristian Mungiu.

Amiche alle Cicladi: il trailer italiano del film

Ed ecco lo scanzonato trailer di Amiche alle Cicladi, che ci metterà certamente di buon umore. Del resto... noi adoriamo i buddy movie!