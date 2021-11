America Latina: primo teaser trailer e nuova data d'uscita per il film dei fratelli D'Innocenzo

News Cinema

Uno dei quattro titoli italiani presentati in concorso a Venezia lo scorso settembre, America Latina è il terzo lungometraggio dei gemelli Damiano e Fabio D'Innocenzo. Inizialmente previsto in sala a novembre, il film è stato rinviato al 27 gennaio 2022. Questo è il suo primo teaser trailer.

Prima è venuta La terra dell'abbastanza, presentato in prima mondiale a Berlino. Poi, con anteprima sempre a Berlino e premio per la sceneggiatura portato a casa, è stata la volta di Favolacce: il film col quale il talento dei gemelli Damiano e Fabio D'Innocenzo si è rivelato pienamente, attirando l'attenzione dei cinefili italiani e di tutto il mondo.

Il 27 gennaio 2022 (nuova data d'uscita: prima era fissata per la metà di questo novembre) debutterà nelle sale italiane con Vision Distribution America Latina, nuovo film dei fratelli terribili del nuovo cinema italiano, un thriller psicologico misterioso e angoscioso, coi toni della fiaba gotica e del surrealismo onirico che è stato presentato in concorso a Venezia lo scorso settembre e vede protagonista Elio Germano, alle prese con un non facile tour de force recitativo.

Per annunciare la nuova data d'uscita del film, Vision ha diffuso questo teaser trailer: che, a ulteriore conferma del carattere personalissimo del cinema dei D'Innocenzo, non è un teaser trailer come tutti gli altri.

America Latina: il teaser trailer del film dei fratelli D'Innocenzo