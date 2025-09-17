Alla Berlinale del 2026, una retrospettiva sul cinema degli anni Novanta

News Cinema

Mossa interessante da parte del Festival di Berlino, che dedicherà la sua annuale retrospettiva al cinema di un decennio cruciale, così lontano ma così vicino. O viceversa.

Dal Festival di Berlino arriva una notizia apparentemente utile solo per gli addetti ai lavori, ma che invece dice tanto sullo stato del cinema contemporaneo e anche sugli spettatori di oggi. Come noto, anche Berlino, come Cannes e Venezia, ha una sezione Classics riservata al cinema di patrimonio restaurato, e ha anche conservato la sana abitudine di fare retrospettive. E quella di quest'anno sarà dedicata al cinema degli anni Novanta, decennio che - come giustamente sottolineato nel comunicato ufficiale della Berlinale - è stato uno dei più influenti nella storia del cinema recente, sotto la spinta creativa arrivata da eventi quali la fine della guerra fredda, l'apertura delle frontiere, l'affermarsi di nuove forme di linguaggio audiovisivo (si pensi al videoclip e a MTV) e l'alba della rivoluzione digitale.

La restrospettiva si chiamerà Lost in the 90s, sarà composta da 22 titoli e sarà curata dalla nuova direttice artistica della Deutsche Kinemathek e responsabile di Berlibale Classics, Heleen Gerritsen. Tre saranno le sezioni tematiche principali: “Berlin”, “East Meets West” e “The End of History”. La prima si concentrerà sul cinema berlinese degli anni Novanta; la seconda sugli scambi e le influenze tra cinema dell'ex Germania est e dell'ex Germania Ovest; la terza sull'emergere di subculture particolarmente rappresentate dal cinema americano che raccontava la Gen X, con film come Slacker di Linklater, Boyz n the Hood di Singleton e in generale il cinema di Todd Solondz. Il programma completo verrà annunciato a dicembre 2025. La Berlinale 2026 si terrà dal 12 al 22 febraio del prossimo anno.

Ecco cosa ha dichiarato Heleen Gerritsen:

"All'inizio degli anni '90, circa 430 milioni di persone furono colpite contemporaneamente e direttamente dal periodo di sconvolgimenti seguito alla caduta del muro di Berlino e al crollo dell'Unione Sovietica. Fu un periodo di crisi e conflitti, ma allo stesso tempo di apertura delle frontiere e degli archivi. Artisti provenienti sia dall'Est che dall'Ovest hanno reagito agli eventi e si sono confrontati. Registi famosi come Chantal Akerman, Jean-Luc Godard e Werner Herzog hanno girato film nell'Europa orientale, così come Ulrike Ottinger con il suo film Johanna d'Arc of Mongolia (1989) e Harun Farocki e Andrei Ujica con Videograms of a Revolution (1992). Al contrario, registi come il pioniere dei video musicali Zbigniew Rybczyński, l'artista dell'animazione Jan Švankmajer e lo straordinario regista polacco Krzysztof Kieślowski hanno dato nuovo slancio alla produzione cinematografica occidentale. Siamo lieti di mostrare ancora una volta alcuni di questi film alla Kinemathek nel complesso E-Werk, un monumento industriale che negli anni '90 fungeva da discoteca techno, rendendolo uno sfondo eccellente per il tema della Retrospettiva 2026".