Alice Rohrwacher alla conquista dell'America: ecco il trailer US di La Chimera

News Cinema

L'ultimo, bellissimo film della nostra regista debutterà nei cinema americani il 29 marzo distribuito dalla prestigiosa Neon, che ha realizzato questo nuovo trailer di La Chimera.

Se Io Capitano di Matteo Garrone è impegnato nella difficile impresa di riuscire a surclassare rivali come Perfect Days di Wenders o La zona di interesse di Glazer nella categoria miglior film internazionale degli Oscar 2024, alla conquista del pubblico e della critica americani è andata anche Alice Rohrwacher, che al momento è probabilmente la nostra regista più stimata e considerata all'estero, come ha testimoniato anche il fatto che il Centre Pompidou di Parigi, uno dei più importanti musei di arte moderna e contemporanea al mondo, ha di recente ospitato la sua prima mostra personale, intitolata Rêver entre les mondes.

Ma stavamo parlando di America, e non di Francia, perché il 29 marzo, distribuito da una società importante come Neon, uscirà nelle sale statunitensi il bellissimo La Chimera, più recente e forse miglior film in assoluto tra quelli realizzati fino a questo momento da Rohrwacher.

Presentato in prima mondiale a Cannes nel 2023, La Chimera è stato poi proiettato anche a Busan; in Italia, nelle sale, ha avuto una curiosa doppia vita, perché dopo un uscita non proprio fortunatissima, ha avuto una sensibile riscossa grazie anche a un movimento spontaneo nato in rete, tramite i social, che ha spinto il pubblico a andarlo a vedere e convinto 01 a supportare nuovamente il film come numero di sale, ottenendo risultati lusinghieri.

Per chi non l'avesse ancora visto, il film di Alice Rohrwacher è ancora in qualche sala italiana, e qui trovate l'elenco dei cinema che lo proiettano.

Questo qui di seguito, invece, è il trailer ufficiale per gli Stati Uniti di La Chimera: