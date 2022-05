Alessandro Gassmann oggi alle 15 al Riviera International Film Festival: l'incontro in streaming gratuito

News Cinema

Se non siete a Sestri Levante ma volete vedere i talent presenti al Riviera International Film Festival, oggi alle 15 potete collegarvi alla pagina Facebook ufficiale per assistere all'incontro con Alessandro Gassmann, che presenta il suo libro. Il 14 maggio alle 11 è la volta di Rula Jebreal, presidente di Giuria.

In questi giorni è in corso di svolgimento, fino a domenica 15 maggio, a Sestri Levante, il RIFF - Riviera International Film Festival, sui cui ospiti e attività vi stiamo informando. Si tratta di una manifestazione unica nel panorama italiano, che prevede un concorso per lungometraggi di finzione e uno per i documentari, realizzati da filmmaker under 35. Per chi non può seguire il festival in presenza, c'è la possibilità di assistere comodamente da casa propria agli incontri con gli ospiti e i giurati presenti, in streaming sulla pagina Facebook del Festival.

RIFF: Alessandro Gassmann in streaming il 13 maggio alle 15

Oggi 13 maggio alle 15, collegandosi alla pagina FB del RIFF (https://www.facebook.com/rivierainternationalfilmfestival/events/?ref=page_internal), potrete assistere all'incontro in diretta con Alessandro Gassmann. L'attore e regista è presente al festival in veste di autore di un libro autobiografico, che documenta il suo impegno ecologista. Si intitola "Io e i #GreenHeroes. Perché ho deciso di pensare verde" e Gassmann ne parlerà in un incontro moderato da Isabella Fava.

RIFF: Rula Jebreal in streaming il 14 maggio alle 11

Domenica 14 maggio alle 11 da non perdere l'incontro dal titolo "Democrazia e diritti umani", con Rula Jebreal, nota giornalista, attivista, scrittrice e sceneggiatrice, al festival in veste di presidente della Giuria per i lungometraggi, che ne parlerà con Maria Elena Viola.

Non solo cinema al RIFF, un festival da sempre attento a tematiche importanti per la nostra vita e il futuro del pianeta.