Alec Baldwin per l'ottava volta papà: la moglie Hilaria mostra la famiglia con l'ultima nata

Tra gli attori più prolifici di Hollywood, non solo professionalmente, Alec Baldwin detiene un record: è padre di otto figli, da Ireland, 26 anni, ai 7 avuti con la moglie Hilaria, insegnante di yoga.

Mentre in epoca di star system i divi avevano massimo 2 figli e spesso li adottavano, oggi, tra gli attori di Hollywood, che possono permetterselo, le famiglie numerose sono molte: tra le più celebri ci sono ovviamente quelle di Mia Farrow e Angelina Jolie. Ma forse non tutti sanno che uno degli attori americani più prolifici di sempre, non solo in senso professionale, di figli ne ha ben 8. Parliamo di Alec Baldwin, che si rilassa per un po' dallo stress dovuto all'incidente mortale di cui è stato involontario protagonista, costato la vita sul set di Rush all'aiuto regista Halyna Hutchins, in compagnia della sua affollata famiglia. La moglie Hilaria ha condiviso su Instagram numerose immagini e video, subito dopo il parto e la foto ufficiale con i sette figli avuti dall'attore (la prima, Ireland, 26 anni, è figlia di Kim Basinger), mostrando fiera l'ultima nata, la bellissima Ilaria Catalina Irena Baldwin.

La dinastia dei Baldwin continua

Alec Baldwin fa parte di una delle più note dinastie di attori hollywoodiani: ha tre fratelli piuttosto noti, Daniel, William e Stephen, che fanno il suo stesso mestiere e con i quali ha spesso condiviso lo schermo. Dal 1993 al 2002 è stato sposato con Kim Basinger, da cui ha avuto la figlia Ireland. In seguito al divorzio e a una dura battaglia legale con la ex, ha recuperato i rapporti con lei. Nel 2011 ha incontrato Hillary Thomas, che oggi si fa chiamare Hilaria, che è insegnante di yoga e cofondatrice della catena Yoga Vida a Manhattan. Nell'aprile 2012 il fidanzamento ufficiale, cui è seguito appena due mesi dopo il matrimonio. Nel 2013 hanno avuto la prima figlia, Carmen Gabriela, cui sono seguiti Rafael, 7 anni, Leonardo Angel Charles, 6, Romeo Alejandro David, 4, Eduardo Pau Lucas, 2, Lucia, un anno, da madre surrogata. E adesso la famiglia si è ulteriormente allargata con l'arrivo della piccola Ilaria. Hilaria Baldwin condivide su Instagram molti video e foto della piccola e della famiglia e Baldwin, che ha 64 anni contro i 38 di lei, appare raggiante. Quello che colpisce è comunque l'ottima forma della neomamma. Lo yoga, come mostra in un video in cui si allena appena una settimana dopo il parto, indubbiamente aiuta. Chissà se tra tutti questi Baldwin jr. qualcuno seguirà le orme del papà e intraprenderà la sua carriera...