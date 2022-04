Al via oggi la XIII edizione del Festival del Cinema Patologico

News Cinema

L'edizione 2022 del Festival Internazionale del Cinema Patologico si svolge dal 1 al 9 aprile presso il Teatro Patologico di Roma. Ecco il programma di quest'anno.

Il Festival Internazionale del Cinema Patologico è giunto alla sua tredicesima edizione e ogni anno è cresciuto, ottenendo sempre più successo di pubblico e di critica, diventando un vero punto di riferimento internazionale del cinema sperimentale; mettendo in contatto il mondo del cinema con quello della disabilità. In queste dodici edizioni il Festival ha potuto vantare prestigiosissimi ospiti del mondo del cinema e dello spettacolo (Matteo Garrone, Marco Giallini, Claudia Gerini, Simone Cristicchi, Edoardo Leo, Sabrina Impacciatore, Claudio Santamaria e tantissimi altri) ma il grande successo della kermesse è dovuto anche, e soprattutto, alla giuria interamente composta da ragazzi con disabilità fisica e psichica. E’ proprio questa speciale giuria a rendere unico il festival e soprattutto a garantire un giudizio puro, onesto e positivamente ingenuo, proprio come sono le persone disabili.

La tredicesima edizione del Festival Internazionale del Cinema Patologico si terrà dal 1 al 9 aprile 2022. Sarà un’edizione straordinaria per molti motivi. Prima di tutto perché i tanti film coinvolti nel Festival (selezionati tra circa 1400 pellicole tra corti e lungometraggi) arrivano da ben 15 paesi diversi (Ucraina, Iran, Stati Uniti, Bangladesh, Cina, Giappone, Argentina, Germania, etc...)

La prima parte della kermesse cinematografica, unica al mondo ad avere una giuria interamente composta da persone con disabilità fisica e psichica, si terrà online sul sito www.teatropatologico.com. Sulla piattaforma digitale del Teatro patologico sarà quindi possibile vedere i film in concorso (nella doppia sezione: cortometraggi e lungometraggi) si potrà esprimere un voto online (contribuendo così a decretare il premio del pubblico). I film saranno visibili dal 1 al 7 aprile.

L'8 e 9 aprile si terranno invece due serate-evento dal vivo, nell'anfiteatro esterno del Teatro Patologico in Via Cassia 472 a Roma. Venerdì 8 aprile a partire dalle ore 21.00 verrà presentato in anteprima il libro autobiografico di Dario D'Ambrosi, intitolato "Tutti non ci sono", edito da "Le Commari".

Stralci del libro saranno letti dal noto attore (e amico del Teatro Patologico) Stefano Fresi, che oltre a leggere alcuni capitoli del libro di D'Ambrosi si cimenterà anche al pianoforte.



Insieme a Stefano Fresi, a raccontare il contenuto del libro del fondatore del Teatro Patologico ci saranno anche gli attori diversamente abili della Compagnia Stabile del Teatro Patologico, che faranno anche alcune domande a D'Ambrosi in una vera e propria intervista-spettacolo.



Sabato 9 aprile, sempre a partire dalle ore 21.00, sarà la volta della cerimonia di premiazione, durante la quale verranno assegnati tra gli altri il premio al miglior film, alla miglior regia, agli attori, alla sceneggiatura ed altri premi speciali con la presenza di molti ospiti del mondo dello spettacolo.

Prima delle premiazioni e della proiezione del film vincitore, si terrà l'evento "Carissimo Putin", ideato da Dario D'Ambrosi. Una video-performance degli attori diversamente abili del Teatro Patologico che lanciano un grido di pace direttamente al Presidente Putin. Altri messaggi di pace saranno lanciati attraverso una canzone inedita scritta da Dario D'Ambrosi e musicata da Francesco Crudele in arte Papaceccio; e con l'esibizione live della cantante e pittrice Sofia Minkova, nata in Siberia ma residente a Roma.





XII FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA PATOLOGICO - SELEZIONE UFFICIALE

CORTOMETRAGGI FINALISTI

"APNEA" (Italia) di Francesco Emanuele Delvecchio

"APPARENZA" (Italia) di Alessia Mineri

"BREVE SOGNO" (Italia) di Parkroom Pictures

"CINEGUIDA POLITICA 1972" (Italia) di Werther Germondari

"DRAIN" (Brasile) di Humberto Giancristofaro

"EYES OPEN" (Ucraina) di Yacheslav (Slavik) Bihun

"FAME D'ARIA" (Italia) di Lorenzo Santoni

"FIND YOUR GOD IN A CUO OF COFFEE" (Italia) di Luigi Giacomazzi

"HAVANA" (Bangladesh) di Debanjan Bhattacharya

"IL CUSTODE E IL FANTASMA" (Italia) di Christian Filippi

"IL SOFFIO" (Italia) di Alfonso Bergamo

"MEMORIA FUTURA" (Italia) di Dario Orecchia

"MEMORIE" (Italia) di Gianlorenzo Bernabò Di Negro, Luca Lenzi

"NOTTE DI MARZO" (Italia) di Gianni Aureli

"PEACE" (Armenia) di Yervand Rumyan

"STILL LIFE" (Iran) di Sina Shafie

"THE SILENCE OF GOD" (Italia) di Antonio Montefalcone

"T'HO ASPETTATA DA UNA VITA" (Italia) di James La Motta

LUNGOMETRAGGI FINALISTI