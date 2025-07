Al via l'8ª edizione del Pop Corn Festival del Corto, da oggi a domenica 27 luglio a Porto Santo Stefano Monte Argentario

News Cinema

Si celebra il cortometraggio al Pop Corn. Ospiti del Festival, il regista e attore Massimiliano Bruno e la regista e attrice Yvonne Sciò, Andrea Dianetti presentatore delle serate e in giuria Federico Moccia e Marco Spoletini, Manuela Rima, Carlo Griseri, Michele Suma, Stefano Giovani e Manuela Pasqualetti.

Tre giornate interamente dedicate alla potenza espressiva del cortometraggio animeranno Piazzale dei Rioni a Porto Santo Stefano, nel cuore del Monte Argentario, dal 25 al 27 luglio 2025. A partire da oggi, torna il Pop Corn Festival del Corto, giunto alla sua ottava edizione, di cui Coming Soon è media partner. L’evento, curato dalla direttrice artistica Francesca Castriconi e promosso dall’associazione culturale Argentario Art Day APS, è realizzato con il sostegno del Comune di Monte Argentario, della Regione Toscana e del Consiglio Regionale della Toscana. L'ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Pop Corn Film Festival 2025: i corti in concorso

Al centro del festival ci saranno diciotto cortometraggi in concorso, suddivisi in tre sezioni: corti italiani, internazionali e d’animazione, tutti accomunati dal tema di quest’anno, “Impronte, tracce di vita”. Un filo conduttore che invita a riflettere sulle tracce, a volte invisibili, che ogni esperienza umana lascia nel mondo. Tra i corti italiani selezionati, si distinguono opere già premiate nei principali festival del paese, come Domenica Sera di Matteo Tortone, vincitore del David di Donatello 2025, e Marcello di Maurizio Lombardi, premiato con il Nastro d’Argento e interpretato da Francesco Gheghi. Completano il quadro titoli come Pinocchio Reborn di Matteo Cirillo con Giulio Scarpati, Il Taglio di Jonas di Rosario Capozzolo con Lidia Vitale, Padre di Michele Gallone con Filippo Timi, Sharing is caring di Vincenzo Mauro, Dietro la rezza di Arianna Cavallo, Sette Minuti di Alessia Bottone e Osas e le donne di Benin City di Gabriele Gravagna.

La sezione internazionale ospita invece opere provenienti da tutto il mondo, tra cui il corto belga-olandese I’m Not A Robot di Victoria Warmerdam, vincitore del Premio Oscar 2025, il neozelandese Rochelle di Tom Furniss, l’inglese Ryan Can’t Read di Rhys Chapman, il giordano-palestinese Amplified di Dina Naser e lo statunitense Don’t You Dare Film Me Now di Cade Featherstone. Per l’animazione, il programma propone titoli come Playing God di Matteo Burani, insignito del Nastro d’Argento 2025, Theatre De Guerre firmato da un collettivo di giovani autori francesi, Bambola di Diego Monfredini e Yo Voy con Migo della spagnola Chelo Loureiro.

Pop Corn Film Festival 2025: gli ospiti

Una Giuria Artistica di rilievo, presieduta dallo scrittore e regista Federico Moccia, assegnerà i numerosi premi in palio. Accanto a lui siederanno il montatore pluripremiato Marco Spoletini, Manuela Rima per 01 Distribution, il critico cinematografico Carlo Griseri, Michele Suma, direttore artistico del Sudestival, Manuela Pasqualetti di Cinecittà Panalight e il costumista e scenografo Stefano Giovani. Oltre ai riconoscimenti al miglior corto italiano, internazionale e d’animazione, ciascuno del valore di mille euro e del trofeo ufficiale del festival, sarà assegnato il Premio Raffaella Carrà per l’idea più originale, del valore di quattromila euro, che prevede anche una proiezione speciale al Sudestival. Sono previsti anche il Premio Panalight, consistente in buoni per noleggio tecnico del valore complessivo di ottomila euro, e il Premio Mujeres nel Cinema, dedicato a corti diretti da donne o che affrontano tematiche femminili. Il Premio Crew United offrirà una membership professionale, mentre il nuovo Premio Inclusion Creative Hub garantirà al Miglior Corto Italiano e al Miglior Corto Internazionale tre giorni di color grading professionale e, al miglior corto animato, tre giorni di sala mix con fonico. Altri riconoscimenti includono il Premio della Commissione Pari Opportunità del Comune di Monte Argentario, il Premio del Pubblico e le menzioni speciali attribuite da Moscerine Film Festival e Vision 2030 – Festival di Cinema Ecosostenibile.

La manifestazione si è aperta con una speciale anteprima la sera del 24 luglio, con la proiezione di Womeness, terzo docufilm scritto e diretto da Yvonne Sciò, dedicato alla forza e al carisma femminile attraverso le testimonianze di donne straordinarie come Dacia Maraini, Emma Bonino, la compositrice iraniana Sussan Deyhim, l’artista Tomaso Binga e la pittrice giapponese Setsuko Klossowska de Rola. Il 25 luglio è invece previsto un incontro con Anna Collabolletta, music supervisor di grande esperienza, che racconterà il suo lavoro su importanti produzioni cinematografiche e televisive. Il 26 luglio salirà sul palco Massimiliano Bruno, regista e sceneggiatore di celebri commedie italiane e attualmente direttore artistico del Teatro Parioli di Roma e fondatore del Laboratorio di Arti Sceniche.

L’attore Andrea Dianetti, volto noto al pubblico televisivo, condurrà le tre serate del festival, che come sempre presta grande attenzione alla comunicazione visiva: la locandina di quest’anno, intitolata “Levità”, è firmata dall’artista Marco Lovisatti.

A sostenere il festival vi è una fitta rete di partner culturali e sponsor, tra cui AFIC, Panalight, Crew United, Mujeres nel Cinema, Inclusion Creative Hub, Coming Soon, Taxidrivers, Sudestival, Vision 2030, Popcorn Podcast e la Commissione Pari Opportunità del Comune di Monte Argentario. Numerosi anche gli sponsor privati e tecnici che rendono possibile la manifestazione.