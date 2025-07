8° Pop Corn Festival del Corto, dal 25 al 27 luglio a Porto Santo Stefano: intervista alla direttrice Francesca Castriconi

Interviste Cinema

Ospiti del Festival, il regista e attore Massimiliano Bruno e la regista e attrice Yvonne Sciò, Andrea Dianetti presentatore delle serate e in giuria Federico Moccia e Marco Spoletini, Manuela Rima, Carlo Griseri, Michele Suma, Stefano Giovani e Manuela Pasqualetti.

Il Pop Corn Festival del Corto torna con la sua ottava edizione dal 25 al 27 luglio 2025, nel suggestivo scenario di Piazzale dei Rioni a Porto Santo Stefano, nel comune di Monte Argentario (GR). L'ingresso sarà gratuito, fino ad esaurimento posti. Promosso e sostenuto dal Comune di Monte Argentario e dalla Regione Toscana, il festival è curato dall'Associazione Argentario Art Day APS e guidato dalla direzione artistica di Francesca Castriconi. Al centro dell’iniziativa, come sempre, il cortometraggio, protagonista assoluto delle tre serate condotte come sempre da Andrea Dianetti.

Tra gli ospiti più attesi, l'attore e regista Massimiliano Bruno. Il festival si aprirà con una serata di anteprima il 24 luglio, durante la quale verrà proiettato Womeness, il terzo docufilm scritto e diretto da Yvonne Sciò, che sarà presente per introdurre il lavoro al pubblico. Ma come si è evoluto fino a questa ottava edizione il Pop Corn Festival del Corto? Lo abbiamo chiesto direttamente alla direttrice Francesca Castriconi.

Otto edizioni per celebrare il cortometraggio. Ormai ne hai visti tanti in questi anni. Quale è secondo te la forza comunicativa del racconto breve?

La forza del racconto breve sta proprio nella sua immediatezza, è una freccia comunicativa che arriva allo spettatore con un messaggio rapido e diretto. Inoltre il cortometraggio offre la possibilità di sperimentare, per i registi è il mezzo ideale per esprimere idee e concetti in modo coraggioso e creativo.

C'è un'opera che ti ricordi in particolare? Una che, su tutte, ha colpito per qualche motivo il pubblico?

Ogni corto che ho visto e selezionato ha lasciato un segno, alcuni indelebili, fra questi c’è, il già vincitore dei David di Donatello e vincitore nel 2017 del premio Pop Corn, A Casa Mia di Mario Piredda, un’opera che parla di radici, del tempo che passa e dei sogni che non hanno età, inoltre sono molto legata al corto Lo Efimero del regista spagnolo Jorge Muriel e Pepitas di Alessandro Sampaoli entrambi vinsero in anni diversi il premio Carra’. Per quanto riguarda il Pubblico penso proprio che sia rimasto nel cuore Ofelia di Francesco Bigazzi, che partecipò nel 2022. Il regista, Francesco documenta Ofelia, sua nonna che si racconta nei ricordi del passato, così il presente diventa eterno per entrambi .

Come hai messo a frutto l'esperienza di questi otto anni di Pop Corn? Come sono cambiate organizzazione, logistica, promozione della cittadina e selezione dei corti, per arrivare fino ad oggi?

Questi otto anni di esperienza, mi hanno reso più consapevole del fatto che per promuovere il cinema breve è necessario realizzare i Festival negli spazi pubblici come le piazze, in modo da raggiungere un pubblico sempre più ampio, L’organizzazione è sicuramente migliorata dai primi anni, siamo un gruppo affiatato che cammina nella stessa direzione con serietà e determinazione. Posso dire che il frutto di tutto questo, grazie anche ad una selezione di corti di altissima qualità, è la presenza sempre maggiore di spettatori coinvolti ed attenti.

Cosa ti rende orgogliosa di questo percorso con i tuoi collaboratori? E cosa vorresti fare di diverso, o chi vorresti invitare, nelle prossime edizioni?

Il mio orgoglio è di aver creato insieme a loro, un evento che dura nel tempo e che attraverso il cinema promuove ll nostro territorio non solo per la sua naturale bellezza. Il fatto poi di aver creato una rete di contatti e collaborazioni sempre più ampia da modo al Pop Corn Festival di crescere ogni anno sempre di più. Per quanto riguarda le cose da fare, mi piacerebbe molto aggiungere un giorno alla programmazione, per presentare i lungometraggi, opere prime dei registi, che negli anni hanno preso parte al Festival, risultato della loro crescita ed evoluzione grazie al mondo del corto.