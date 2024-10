Al Romics XXXIII arriva Il robot selvaggio, dal libro al film in un incontro alla Festa di Roma

News Cinema

Nella XXXIII edizione del Romics alla Fiera di Roma, un incontro festeggerà l'imminente arrivo nei cinema italiani, il 10 ottobre, del Robot selvaggio della DreamWorks Animation.

Mentre è in corso la XXXIII edizione del Romics alla Fiera di Roma, nel padiglione Movie Village si svolgono incontri su film in uscita, e uno di questi è dedicato all'ultima fatica della DreamWorks Animation, Il robot selvaggio, adattamento del libro illustrato "Il robot selvatico" di Peter Brown, edito in Italia da Salani. In un panel parleremo di questo suggestivo e commovente lungometraggio animato, firmato dal creatore di Lilo & Stitch, Chris Sanders.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale del Romics.

Il robot selvaggio si aggira al Romics XXXIII, per un panel e una performance