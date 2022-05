Al Love Film Festival protagonista l'amore per la giustizia: dal 24 al 26 giugno a Perugia l'ottava edizione

News Cinema

Dal 24 al 26 giugno si svolgerà a Perugia l'ottava edizione del Love Film Festival, dedicato all'amore, che quest'anno avrà il suo focus su L'amore per la giustizia. Gli ospiti e il programma.

Tra i tanti festival della nostra penisola ce n'è anche uno dedicato all'amore. Non solo inteso in senso romantico, ma declinato in tutti i generi. È il Love Film Festival, che si svolge nella bellissima città di Perugia e che arriva quest'anno all'ottava edizione, dal 24 al 26 giugno.

Love Film Festival 2022: L'amore per la giustizia

Il Love Film Festival è il primo Festival cinematografico in Italia incentrato sul tema dell’amore. Perugia con i suoi scorci, la sua bellezza e la tradizione legata la Bacio perugina è il luogo ideale per questa manifestazione. Da otto anni si sceglie di approfondire un tipo di amore. Quest’anno come tema si è deciso di approfondire l’amore per la giustizia. Per questo film e eventi si incentreranno su questa tematica che si allargherà dalla violenza di genere, al cyberbullismo, alla guerra, a casi di mala giustizia. Tra i molti ospiti attesi: il Ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone e la Presidente Global Thinking Foundation Claudia Segre che, insieme ad altri interlocutori, affronteranno il tema di come il cinema fa scuola di cybersecurity.

Tante le anteprime italiane a tema da Soldato sotto la luna, Uomini da marciapiede, Criminali si diventa che porteranno al Love registi e cast. Attori italiani da Ivano Marescotti a Luca Barbareschi insieme a talent internazionali come Don Most (Happy Days), Daniel McVicar (Beautiful) e la Presidente onoraria Madalina Ghenea. Omaggi alla storia del nostro cinema nel centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi. Per chiudere con la proiezione di L’ufficiale e la spia di Roman Polanski alla presenza del produttore e attore del film, Luca Barbareschi e, in collegamento in differita, il regista Roman Polanski.

Il direttore artistico Daniele Corvi commenta così:

E’ un programma che tocca una tematica delicatissima e attuale. Sono molto contento delle varie partnership che danno sostanza e profondità a una manifestazione di qualità che abbina contenuti e importantissimi personaggi del cinema. Ciò è stato possibile grazie a un ottimo lavoro di squadra con Global Thinking Foundation, Umbra Acque, Umbria Basket Forense, le Istituzioni e gli sponsor. Un ringraziamento speciale va a Madalina Ghenea che ha accettato la carica di Presidente onorario

