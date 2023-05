Al Festival di Cannes oggi in primo piano una storia d'amore nei campi di sterminio

News Cinema

Intensa giornata di cinema d'autore al Festival di Cannes, con il possibile film scandalo della manifestazione, la storia d'amore fra la moglie del capo del campo di Auschwitz e un piccolo gerarca nazista e il pluripremiato turco Nuri Bilge Ceylan. Il programma di oggi.

Ogni edizione di una grande manifestazione cinematografica come il Festival di Cannes non può non avere il suo film scandalo, che potrebbe essere proprio previsto per la serata di oggi, venerdì 19 maggio, quarta giornata. Stiamo parlando di The Zone of Interest di Jonathan Glazer, racconto della storia d'amore fra la moglie del capo del campo di concentramento di Auschwitz e un ufficiale nazista. Non manca anche il ritorno sempre atteso del turco Nury Bilge Ceylan, ma non solo.

Al solito vi raccontiamo la serata di oggi al Festival di Cannes 2023 con la nostra video presentazione.