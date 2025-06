Akira, la Warner Bros. rinuncia al remake dopo vent'anni, si torna al punto di partenza

News Cinema

Dopo aver cercato per oltre vent'anni di avviare un Akira dal vivo, basato sul manga e sul leggendario anime di Katsuhiro Otomo, la Warner Bros. ha lasciato andare i diritti cinematografici. Ora la palla torna in mano alla Kodansha.

Il remake hollywoodiano dal vero di Akira è stato per oltre vent'anni uno dei tormentoni delle news su ogni sito di cinema, compreso il nostro: dopo tanto tempo, era piuttosto evidente che qualcosa non stesse andando per il verso giusto alla Warner Bros, che si era aggiudicata i nuovi diritti cinematografici dell'opera di Katsuhiro Otomo, dalla casa editrice del manga originale, Kodansha. The Hollywood Reporter ci informa che la Warner ha gettato la spugna, senza nulla di fatto. A questo punto è di nuovo la Kodansha che decide: si troverà mai qualcuno con il coraggio di sfidare il capolavoro anime del 1988, firmato dallo stesso Otomo? Leggi anche Akira, perché Jordan Peele ha detto no al remake?

