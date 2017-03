Akira Kurosawa + Edgar Allan Poe: in arrivo un film tratto da una sceneggiatura mai realizzata dal regista giapponese

Poco prima della sua morte, avvenuta il 6 settembre del 1998, Akira Kurosawa aveva completato una sceneggiatura (iniziata quasi vent'anni prima) in cui adattava uno dei racconti più celebri di Edgar Allan Poe, "La maschera della morte rossa", già alla base di un celebre film cormaniano interpretato, nel 1964, da Vincent Price e Hazel Court (di cui vedete un fotogramma qui sopra).

Ora questo copione, firmato da uno dei più venerati maestri della storia del cinema, sta per essere trasformato in un film: a produrlo sarà una delle più importanti società cinesi operanti nel settore dei media e dell'intrattenimento, la Huayi Brothers, che si occupa di cinema, televisione, musica, funge da agenzia per numerose star e possiede un'importante catena di sale cinematografiche.

Tutto indicherebbe che The Mask of the Black Death, questo il titolo del film, sarà una produzione in grande stile. Secondo le prime informazioni, dovrebbe girarsi in Cina e in Russia, e fare il suo debutto sul mercato interno nel 2020.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto, il co-fondatore della Huayi Brothers, James Wang, ha dichiarato di essere ancora alla ricerca del regista giusto cui affidare il film, ma che l'orientamento della produzione è quello di trovare un giovane.

Questo che vedete è il teaser poster di The Mask of the Black Death.