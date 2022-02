Agnieszka Holland dirigerà un film biografico su Franz Kafka

News Cinema

La regista polacca Agnieszka Holland presenterà al mercato virtuale del festival di Berlino il progetto del suo nuovo film biografico, dedicato al grande scrittore ceco di lingua tedesca Franz Kafka.

La grande regista polacca Agnieszka Holland - candidata all'Oscar nel 1992 per la sceneggiatura di Europa Europa e autrice di molti interessanti film - sta per tentare un'impresa molto ambiziosa, a quanto riportano le riviste di settore: portare sullo schermo in un film biografico la vita del grande scrittore ebreo ceco di lingua tedesca Franz Kafka, uno dei fondamentali autori della letteratura del Novecento, ancora oggi letto, citato, amato, studiatissimo e considerato in alcuni casi addirittura profetico.



Agnieszka Holland e Franz Kafka

Holland realizzerà il film, a quanto pare intitolato semplicemente Kafka, col team con cui ha prodotto e scritto il suo recente (e ottimo) Charlatan - Il potere dell'erborista. Alla sceneggiatura ci sarà nuovamente Marek Epstein e in produzione Sarka Cimbalova, Sam Taylor e Mike Downey (anche autore del soggetto), che descrivono il progetto, che sarà presentato al mercato internazionale del Festival di Berlino, in questo modo:

Un film che è un affascinante mosaico caleidoscopico che drammatizza la vita e l'immaginazione del celebre scrittore con una serie di storie autonome che coprono la vita di Kafka dalla sua nascita nella Praga antecedente alla guerra alla sua tragica morte a Berlino nel 1924, a scene del futuro che lui ha immaginato.

Un film su Franz Kafka: le difficoltà

Le riprese di Kafka sono previste per la primavera del 2023. Non è impresa da poco quella tentata da Agnieszka Holland, quella di portare al cinema l'autore de "La Metamorfosi" e "Il Processo". Di fatto il mondo del grande scrittore, nato nel 1883 e morto in ristrettezze per la tubercolosi da cui era affetto nel 1924, in una Berlino devastata dall'inflazione, fu racchiuso quasi interamente nei confini praghesi. Se si escludono infatti i viaggi di lavoro per conto dell'Istituto per gli infortuni sul lavoro del regno di Boemia, di cui era funzionario, e le vacanze all'estero con l'amico fraterno Max Brod, con cui venne anche in Italia, la vita di Franz Kafka ruotò tutta intorno a Praga, città da cui riuscì a fuggire solo alla fine della sua tormentata vita, con la giovanissima Dora Diamant, l'ultima donna che gli fu vicina.

Tutta la vita di Franz Kafka, come lui stesso scrisse e disse più volte, era fatta di letteratura: attraverso essa e le meravigliose pagine dei suoi romanzi, racconti, lettere e diari, espresse tutta la sua "incapacità di essere normale", i fallimenti delle sue relazioni, l'impossibilità di sposarsi e avere figli, il conflittuale rapporto col padre. Trasfigurò gli ambienti in cui visse con la sua magica penna, capace di immaginare cose di là da venire e di descrivere, come in America, realtà che non aveva mai visto.

L'idea di quadri che raccontino episodi della sua vita ci piace molto, ma Agniesza Holland dovrà trovare un attore davvero straordinario per dare vita al carisma dello scrittore, riconosciuto da tutti i suoi contemporanei. Su Kafka esiste il deludente giallo-mystery di Steven Soderbergh del 1991 intitolato Delitti e segreti, interpretato da Jeremy Irons e su lui e la sua opera esistono anche numerosi cortometraggi. A nostra memoria è la prima volta che viene tentato un lungometraggio biografico a lui dedicato e, da appassionati quali siamo, ci auguriamo che riesca a rendere giustizia a un talento e a una personalità davvero unici.

(foto di Agnieszka Holland da Wikipedia, dalla Berlinale 2017, di Martin Kraft; foto di Franz Kafka nel 1906, Atelier Jacobi)