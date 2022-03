Agent Game, il trailer del nuovo action con Mel Gibson, Jason Isaacs e Dermot Mulroney

News Cinema

Mel Gibson è tra i protagonisti dell'action-thriller Agent Game, insieme a Jason Isaacs, Dermot Mulroney e Katie Cassidy.

Mel Gibson continua a bazzicare il territorio degli action thriller: questa volta è un comprimario di lusso in Agent Game, al fianco di Dermot Mulroney, Adan Canto, Katie Cassidy e Jason Isaacs. Il film di Grant S. Johnson vede nel cast anche l'attore somalo Barkhad Abdi, nomination all'Oscar per Captain Phillips. L'uscita è prevista per l'8 aprile nei cinema degli States e sulle principali piattaforme americane. Al momento non si conosce una data d'uscita per il nostro paese. Dopo il trailer originale vi attende il poster ufficiale.



Agent Game: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Agent Game, la trama del thriller con Dermot Mulroney e Mel Gibson

Agent Game racconta di Harris (Dermot Mulroney), incaricato di gestire interrogatori "scomodi" per conto della CIA, in paesi che consentono metodi non proprio... ortodossi. Uno di questi interrogatori finisce molto male, mettendo lo stesso Harris nel mirino per un'estradizione. Qualcosa però non quadra, e persino la squadra che dovrebbe bloccare Harris comincia ad avere dubbi sulla natura di ciò che accade. Una cosa è certa: il superiore di Harris alla CIA, Olsen (Mel Gibson), sembra sapere molte cose. Per salvarsi, Harris deve venire a capo dell'intrigo internazionale...

Abbiamo visto di recente Mulroney nel thriller di Netflix Illusioni mortali, mentre Gibson è al lavoro da regista su una nuova versione del Mucchio selvaggio.