Adrien Brody nel nuovo film di Damien Chazelle con Leonardo DiCaprio, Evel Knievel on Tour

Dopo l'Oscar per The Brutalist, Adrien Brody avrebbe scelto il suo prossimo progetto: Evel Knievel on Tour, che lo vedrebbe accanto a Leonardo DiCaprio.

Non uno, ma due premi Oscar saranno nel prossimo film di Damien Chazelle, che, nonostante il flop commerciale dei suoi ultimi lavori, continua a riscuotere fiducia e apprezzamento di attori di primo piano. Nel suo Evel Knievel on Tour, con Leonardo DiCaprio di cui è attesa a giorni la firma sul contratto, ci sarà con ogni probabilità Adrien Brody, reduce dalla sua seconda statuetta come miglior attore per The Brutalist. Le riprese del film si svolgeranno in estate.

Evel Knievel on Tour: la storia e i ruoli

Fonti vicine alla produzione di Evel Knievel on Tour danno come imminente la firma di DiCaprio sul contratto, anche perché da sempre l'attore è interessato al personaggio, tanto da proporlo lui stesso a Chazelle, per cui non dovrebbero esserci problemi a chiudere le trattative con Adrien Brody, che nel fim interpreterà il promotore sportivo Shelly Saltman, che determinò indirettamente la fine della carriera dello stuntman, quando venne attaccato da lui con una mazza da baseball in alluminio, come punizione per aver scritto male di lui in un libro. Come conseguenza dell'aggressione, Saltman dovette ricorrere a una serie di operazioni per recuperare l'uso del braccio. Knievel trascorse 6 mesi in prigione e perse tutti i contratti e gli impegni lavorativi. La sceneggiatura originale era di William Monahan, ma l'ultima stesura è firmata da Terence Winter, tutti autori che hanno già scritto per DiCaprio. Non si tratterà in ogni caso di un biopic vero e proprio, ma la storia è ambientata in un singolo anno, il 1974, quando Knievel progettò di saltare con la sua moto sopra lo Snake River nell'Idaho.

(foto Brody di Harald Krichel, Wikimedia Commons, 2023: foto DiCaprio di Christopher William Adach, Wikimedia Commons, 2014)