Adler Entertainment: grande varietà e 9 magnifici titoli per il 2018

E' la varietà il tratto distintivo del listino di Adler Entertainment, che cavalca il 2018 con 9 poderosi purosangue. Come sempre, ci si spaventa, e molto anche, grazie a horror come Muse e The Midnight Man. Il premio Oscar Colin Firth è protagonista de Il Mistero di Donald C., mentre Christian Clavier assicura divertimento con Benvenuti a casa mia. È per i più piccolini c'è Zanna Bianca.

Ce ne parla Aldo Lemme, General Manager di Adler Entertainment: