Addison Rae, la star di TikTok protagonista del nuovo film horror di Eli Roth

News Cinema

Eli Roth ha scelto Addison Rae come protagonista del suo prossimo film horror: si intitola Thanksgiving e dovrebbe coinvolgere nel cast anche Patrick Dempsey.

TikTok Queen e adesso anche Scream Queen: Addison Rae è la protagonista del nuovo film horror intitolato Thanksgiving. Si tratta di una nuova creatura slasher di Eli Roth che coinvolgerebbe nel cast anche un’altra star del grande e piccolo schermo, quale Patrick Dempsey. Quello proposto da Roth è un capitolo horror a tema natalizio e punta tutto sulla star di TikTok. Addison Rae non è nuova al mondo dello spettacolo, ma Thanksgiving è il primo film horror che la schiera in prima linea come protagonista.

Thanksgiving, Addison Rae protagonista del film horror

Soltanto pochi giorni fa è diventata virale la notizia del coinvolgimento di Patrick Dempsey nel nuovo capitolo horror di Eli Roth al cinema, anche se non è stata ancora confermata ufficialmente. L’attore di Grey’s Anatomy avrebbe in ogni caso buona compagnia sullo schermo poiché dividerebbe la scena con Addison Rae, seguitissima su TikTok. Il film di Eli Roth affonda le radici in un precedente progetto del 2007, quando Quentin Tarantino e Robert Rodriguez hanno realizzato Grindhouse, diviso in due pellicole: A prova di morte e Planet Terror. Nel mezzo, hanno coinvolto altri registi tra cui Eli Roth per lanciare finti trailer horror da piazzare a cavallo tra i due film. E nel pacchetto di cortometraggi era presente anche Thanksgiving di Eli Roth. Com’è facilmente intuibile dal titolo scelto, la trama è ambientata durante il giorno del Ringraziamento, una delle festività più amate dagli americani e che precede le vacanze natalizie. Secondo Deadline, Addison Rae è stata scelta come protagonista del progetto, la cui trama al momento è tenuta sotto chiave. Dalle prime anticipazioni riportate da Variety, il film è ambientato in una piccola cittadina del Massachusetts dove un killer sta disseminando terrore tra i cittadini durante il giorno del Ringraziamento.

Nonostante abbia raggiunto la notorietà via social, diventando una delle influencer più seguite su TikTok, Addison Rae ha già sperimentato il mondo del cinema. Ha recitato ad esempio nel remake live action Netflix di He’s All That nel 2021, ma Thanksgiving è il suo primo tentativo horror e l’influencer non ha perso tempo a comunicare la notizia ai suoi fan attraverso i social. Mentre Eli Roth si occuperà della regia e anche della produzione, Jeff Rendel sta scrivendo la sceneggiatura. La produzione del film, a detta di Variety, partirà il prossimo mese a Toronto.