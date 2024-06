Addio alla sosia di Elisabetta II nella Pallotola Spuntata e altri film comici

News Cinema

È scomparsa a 96 anni l'attrice Jeannette Charles, che inseguì il suo sogno di recitare finché non capì che sapeva imitare Elisabetta II. E in quelle vesti apparve nella Pallottola Spuntata, Austin Powers Goldmember e Ma guarda un po' 'sti americani!

Jeannette Charles è deceduta a 96 anni ed è stata una di quelle attrici che nemmeno la definizione di "caratterista" inquadra del tutto: si era infatti proprio specializzata nell'imitazione della regina Elisabetta II... ed è difficile dimenticarla nella Pallottola spuntata, dove veniva addirittura travolta da Frank Drebin alias Leslie Nielsen. Il sogno di Jeannette era recitare, come raccontò al Guardian, ma nessuno la prendeva sul serio, finché non realizzò tardivamente che aveva una carta da giocare, piuttosto strana! Leggi anche Una pallottola spuntata, Liam Neeson anticipa: "Stanno cercando il cast"

Elisabetta II alias Jeannette Charles, addio alla caratterista inglese

Jeannette Charles, nata nel 1927, è famosa soprattutto per aver interpretato la regina Elisabetta II in più di una circostanza, in almeno tre film comici di grande incasso e popolarità: la ricordiamo travolta e insolitamente attratta da Frank Drebin / Leslie Nielsen nel folle Una pallottola spuntata (1988) di David Zucker, ma prima ancora era stata la Regina in Ma guarda un po' 'sti americani! (National Lampoon's European Vacation, 1985, di Amy Heckerling). L'ultima volta aveva interpretato la sovrana in Austin Powers in Goldmember (2002), per poi ritirarsi ufficialmente nel 2014.

Jeannette, come aveva raccontato lei stessa al Guardian nel 2022, avrebbe sempre voluto recitare sin da quando aveva vent'anni, ma paradossalmente era la sua marcata somiglianza con Elisabetta II a distrarre il pubblico, che magari rideva (erano peraltro quasi coetanee). Non potendosi nemmeno permettere i soldi per il sindacato britannico degli attori e delle attrici, si guadagnò da vivere come dattilografa e governante, finché nel 1972 un episodio le cambiò la vita: commissionò un suo ritratto, che l'artista poi espose in una mostra. Le persone presenti si convinsero che fosse un quadro della Regina, e da quell'equivoco nacquero le prime proposte di lavoro come sosia, che da ex-aspirante attrice sapeva gestire al meglio: "Leslie Nielsen e Priscilla Presley furono gentilissimi quando facemmo La pallottola spuntata. OJ Simpson fu maleducato, però. Alcuni non si rendevano conto di quanto lavorassi duramente. Passavo ore a perfezionare la voce della Regina e i suoi modi, mi tenevo informata delle faccende della famiglia reale, per potervi fare riferimento nei miei discorsi. [...] Sono sempre stata una decisa monarchica e ho sempre rispettato la Regina, non avrei mai fatto nulla che mettesse in cattiva mostra lei o me. [...] Non penso che qualcun altro si fosse mai guadagnato da vivere prima con la sua somiglianza con una persona famosa, ora invece c'è proprio un'industria!"