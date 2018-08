Addio all'attore Antonio Pennarella

Nel nostro lavoro ci sono a volte notizie davvero bruttissime da dare. Quando muore un attore o un regista è sempre brutto, ma lo è ancora di più se quel personaggio ti è capitato di conoscerlo personalmente, e ne hai apprezzato anche il lato umano, oltre alla bravura. In un'estate già funestata dalla scomparsa di Salvatore Cantalupo, il cinema e la televisione perdono prematuramente un altro talentuoso attore napoletano, Antonio Pennarella, morto a soli 58 anni dopo una malattia. E nella sua ultima comparsa televisiva, nella soap Un posto al sole, per una triste ironia della sorte, interpretava in modo molto toccante Nunzio Vintariello, un camorrista in carcere che stava morendo di cancro.

Con quella faccia un po' così e quella voce roca, spesso lo avevamo visto in film in cui interpretava malavitosi o personaggi ambigui. Quest'anno, però, in Nato a Casal di Principe, aveva dato un'interpretazione bellissima, malinconica e sofferta, di una vittima di camorra.

Noi lo avevamo conosciuto proprio a inizio carriera, sul bellissimo set de I buchi neri di Pappi Corsicato. Poi lo avevamo rincontrato su un altro set napoletano, quello de Il verificatore di Stefano Incerti, uscito nello stesso anno, il 1995, e su quello de I vesuviani. Come attore cinematografico era nato in quel periodo indimenticabile in cui Napoli viveva un vero e proprio entusiasmante rinascimento culturale. Ma prima del cinema c'era stato il teatro, fin dagli anni Ottanta, un teatro di ricerca alla Galleria Toledo, dove ha lavorato con Laura Angiulli e Carlo Buccirosso.

Poi era arrivata per lui la popolarità delle serie tv: La stagione dei delitti, Capri, Il clan dei camorristi, il citato Un posto al sole e molti altri. Lo abbiamo rivisto al cinema in La guerra di Mario di Antonio Capuano, Anni felici di Daniele Luchetti, diretto dai Manetti Bros. in Song' e Napule, da Mario Martone in Noi credevamo, ci aveva fatto ridere in Natale col boss di Volfango De Biasi e contavamo di vederlo ancora in tanti film e serie tv.

I funerali di Antonio Pennarella si terranno sabato 25 nella chiesa di via Porta San Gennaro a Napoli. Le nostre più sincere, sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi di questo bravissimo attore che ci manca già da adesso.