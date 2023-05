Addio ad Alessandro D'Alatri, il regista di Casomai e Un professore è morto a 68 anni

News Cinema

Regista di Americano Rosso, Casomai e ultimamente di Un professore e Il commissario Ricciardi, Alessandro D'Alatri è deceduto dopo una lunga malattia.

Il regista romano Alessandro D'Alatri è morto a 68 anni dopo una lunga malattia: attivo tra cinema e tv, aveva vinto nel 1991 il David di Donatello come miglior regista esordiente per Americano Rosso, con Sabrina Ferilli, Fabrizio Bentivoglio e Burt Young. Ultimamente aveva diretto episodi del Commissario Ricciardi e di Un professore, e il suo ultimo lavoro cinematografico era stato The Startup, per il quale lo intervistammo: vi proponiamo qui in basso proprio quel video. Partendo dal tema di quel lungometraggio, ci raccontò qualcosa di se stesso.



the startup: La nostra intervista a Alessandro D'Alatri, Paola Calliari e Andrea Arcangeli

E pensare che Alessandro D'Alatri non aveva cominciato come regista: classe 1955, recitò ancora minorenne nel Giardino dei Finzi Contini (1970) di Vittorio De Sica, ma avrebbe poi una decina d'anni dopo deciso di passare dietro alla macchina da presa. Per tutti gli anni Ottanta si specializzò in regia pubblicitaria, prima del suo esordio cinematografico con il citato Americano Rosso.

Ricordiamo due suoi forti legami, prima con Kim Rossi Stuart, che interpretò i suoi Senza pelle (1994) e I giardini dell'Eden (1998), poi con Fabio Volo, che debuttò diretto da lui nel grande successo di Casomai (2002) e recitò nel successivo La febbre (2005). È stato anche l'unico regista ad aver diretto Paolo Bonolis protagonista nel satirico Commediasexi (2006).

Ultimamente aveva diretto episodi di serie tv molto apprezzate, come "I bastardi di Pizzofalcone" (la seconda stagione, nel 2018), "Il commissario Ricciardi" (la prima stagione, nel 2021) e "Un professore" (la prima stagione, ancora nel 2021).