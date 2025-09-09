TGCom24
News Cinema

Addio a Stefano Benni, scrittore simbolo di una generazione (con un piedino anche nel cinema)

Federico Gironi
5

È morto a 78 anni lo scrittore bolognese di "Bar Sport" e "La compagnia dei celestini", anche autore di quel film poco conosciuto ma per alcuni fondamentale che è stato Musica per vecchi animali.

Addio a Stefano Benni, scrittore simbolo di una generazione (con un piedino anche nel cinema)

Chissà se i Millennials, per non parlare dei Gen Z, hanno mai letto un rigo di Stefano Benni. Bolognese di nascita, orgoglioso di un’infanzia trascorsa sull’Appennino, nella campagna di Monzuno, per quelli che oggi genericamente vengono indicati come Boomer (mettendoci dentro anche quelli della Generazione X) Benni è stato un autore imprescindibile grazie alle sue storie piene sì di umorismo, ma anche di surrealismo, malinconia, invenzioni linguistiche, e della capacità di raccontare con toni fantasiosi la realtà che lo circondava.
Classe 1947, Stefano Benni non ha scritto solo racconti e romanzi (imprescindibili sono libri come “Bar Sport”, “Elianto”, “La compagnia dei celestini”, “Comici spaventati guerrieri” e “Il bar sotto il mare”, solo per citarne alcuni) ma anche per il teatro, la televisione, i giornali (cito giusto per affetto la collaborazione con quel pezzo di storia che è stato Cuore, l’inserto satirico dell’Unità di Michele Serra), e anche per il cinema.
Nel 1987 Benni è stato lo sceneggiatore di Topo Galileo, il film di Felice Laudadio che portava al cinema Beppe Grillo, di cui all’epoca Benni era autore, mentre nel 2011 ha scritto con Massimo Martelli, Michele Pellegrini e Nicola Alvau la sceneggiatura di Bar Sport, il film che portava sullo schermo la sua omonima raccolta di racconti, che è stata uno dei suoi più grandi successi.
Tra i due film, nel 1989, ha scritto e diretto a quattro mani con Umberto Angelucci uno dei film più obliqui e originali di quegli anni: si intitola Musica per vecchi animali, ed è una sorta di adattamento di “Comici spaventati guerrieri”, una commedia surreale ambientata in una metropoli distopica e quasi post-apocalittica che racconta le strampalate vicende di un professore interpretato da Dario Fo, di un meccanico esperto di kung-fu interpretato da Paolo Rossi e di una ragazzina bionda e sboccata (Viola Simoncioni), che devono attraversare la città per raggiungere un ospedale dove è ricoverata la fidanzata del personaggio di Rossi mentre vengono braccati, non si sa bene perché, da un incarognito Eros Pagni.
Assieme a Kamikazen di Gabriele Salvatores e a Strane Storie di Sandro Baldoni (entrambi fortemente debitori allo stile e alla poetica di Benni), Musica per vecchi animali è un UFO del cinema italiano di quegli anni, ancora più sorprendente se rivisto con gli occhi del presente. Purtroppo al momento non è disponibile su nessuna piattaforma di streaming, ma lo potete trovare integrale (sebbene non proprio legale) su YouTube.

