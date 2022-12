Addio a Ruggero Deodato, regista di cannibal movies amati in tutto il mondo

News Cinema

Morto a 83 anni il regista Ruggero Deodato, il cui nome resta legato ai controversi cannibal movies amati da Quentin Tarantino ed Eli Roth e dai fan in tutto il mondo.

E' giunta purtroppo in queste ore la notizia, trapelata sulla rete in modo non ufficiale, della morte del regista italiano Ruggero Deodato, all'età di 83 anni, dopo un ricovero in ospedale. Deodato aveva legato il suo nome e la sua fama ai suoi violenti horror ma soprattutto ai controversi cannibal movies realizzati tra gli anni Settanta e Ottanta, come Ultimo mondo cannibale e Cannibal Holocaust. Venerato da registi come Quentin Tarantino e Eli Roth, era più considerato all'estero, dove era di continuo richiesto e omaggiato alle convention di genere, che in Italia.

La carriera di Ruggero Deodato

Nato a Potenza il 7 maggio 1939, Ruggero Deodato esordisce nel mondo del cinema grazie a Roberto Rossellini, che lo prende come aiuto regista in film come Il generale Della Rovere e Viva l'Italia. Lavora anche con Sergio Corbucci (per cui è tra l'altro regista della seconda unità di Django) e inizia poi la sua carriera registica con la commedia e i poliziotteschi, dopo aver firmato sulla fine degli anni Sessanta dei peplum con pseudonimi stranieri, come si usava all'epoca. Nel 1977 firma Ultimo mondo cannibale, con Massimo Foschi, Ivan Rassimov e Me Me Lai, il primo del genere di cui si può considerare il padre (oltre che un precursore del "found footage"). Tre anni dopo arriva il controverso Cannibal Holocaust, che gli provoca numerosi guai con la censura e una condanna a 4 mesi con la condizionale per le uccisioni di animali (ad una vecchia edizione di Riminicinema, Deodato raccontò, in nostra presenza, la bravura di Luca Barbareschi nell'uccidere un maialino e si vantò di altre scene poco edificanti, tanto che una giornalista se ne andò indignata dalla conferenza stampa). Nonostante questo, il suo nome divenne famoso in tutto il mondo, influenzando futuri registi come Quentin Tarantino e soprattutto Eli Roth, che gli offrì un cammeo in Hostel 2 e gli ha reso omaggio con The Green Inferno. A questo film seguì il violentissimo La casa sperduta nel parco. Tra i suoi altri celebri titoli Inferno in diretta, The Barbarians e il rip-off della saga di Venerdì 13, Camping del terrore. Negli anni Novanta torna alla tv, per cui aveva diretto numerosi spot pubblicitari, con titoli come Mamma ci penso io, I ragazzi del muretto, Noi siamo angeli con Bud Spencer, Sotto il cielo dell'Africa, Incantesimo 8. Il suo ultimo film è Casetta sperduta in campagna, frammento del film collettivo Deathcember del 2019.