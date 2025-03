Addio a Robert Bernocchi, giornalista, critico e analista cinematografico: Coming Soon si unisce al cordoglio

News Cinema

Desideriamo esprimere qui il nostro cordoglio per la prematura scomparsa di Robert Bernocchi, un grande professionista e un amico di lunga data della nostra testata.

È morto ieri per una grave malattia, a 50 anni non ancora compiuti, Robert Bernocchi, giornalista e critico cinematografico, e analista serio, scrupoloso, attento e acuto delle dinamiche del mercato cinematografico italiano, quelle relative agli incassi dei film in sala ma anche a quelle della produzione, della distribuzione, del marketing.

Come tanti della sua generazione, Bernocchi aveva mosso i suoi primi passi professionali su internet, l’internet dei blog e dei forum: dalla sezione cinema di Caltanet, a quel forum che poi divenne la base che portò alla fondazione del sito Badtaste.it, il tutto mentre traduceva decine e decine di pressbook.

È in quel periodo, nei primi anni Duemila, che Bernocchi è spesso ospite delle trasmissioni di Coming Soon Television, come lo storico Live condotto da Mauro Donzelli, diventando un amico per tutti noi di Coming Soon che lo apprezzavamo tanto per il suo pensiero quanto per il garbo che lo contraddistingueva.

Negli anni Bernocchi ha lavorato anche come buyer, come produttore, come story editor, mentre si andava sempre più specializzando in quell’attività nella quale era, senza dubbio alcuno, il migliore del settore: l’analisi dei dati dell’industria cinema del nostro paese. La svolgeva sulla pagina internet Cineguru, e di recente aveva lanciato anche una sua newsletter su Substack.

La proprietà, la direzione e tutto il personale di Coming Soon esprimono il loro cordoglio per la morte prematura di questo collega, che mancherà come punto di riferimento e di ispirazione professionale, ma anche e soprattutto per la sua umanità.