Addio a Owen Roizman direttore della fotografia de L'esorcista e di altri capolavori

News Cinema

All'età di 86 anni è scomparso nel fine settimana Owen Roizman, uno dei più importanti direttori della fotografia americani, cinque volte candidato all'Oscar. Tra i suoi capolavori L'Esorcista e Il braccio violento della legge.

Il 6 gennaio all'età di 86 anni è morto nella sua casa di Encino il grande direttore della fotografia Owen Roizman. A dare la notizia l'American Society of Cinematographers, di cui Oizman è stato a lungo presidente. Cinque candidature all'Oscar e un Academy Award onorario nel 2017 per questo straordinario mago delle luci, che ha creato il look inimitabile di alcuni dei film più significativi degli anni Settanta, a partire dalla sua collaborazione col regista William Friedkin nel film premio Oscar (e sua prima nomination) Il braccio violento della legge, dove dipinse con vivido realismo la New York del periodo, e l'intricato alternarsi di luci e ombre dell'epocale lungometraggio per cui ricevette la seconda candidatura, L'esorcista.

Gli altri film di Owen Roizman

Ma non sono solo i film di Friedkin, di cui fu un collaboratore perfetto, a fare di Roizman uno dei più grandi direttori della fotografia mai vissuti. Sue le luci di Provaci ancora Sam, I tre giorni del condor (con cui inizia la collaborazione con Sydney Pollack, durata cinque film), Quinto potere (terza nomination), L'assoluzione, Tootsie (quarta candidatura), Crazy For You, Ti amerò... fino ad ammazzarti (inizio di un'altra cospicua collaborazione, quella con Lawrence Kasdan), La famiglia Addams, Grand Canyon, Wyatt Earp (ultima nomination), French Kiss, per citare solo i più famosi. Nato a Brooklyn, Owen Roizman aveva seguito le orme del padre, che lavorava come cameraman, iniziando da giovane a farsi le ossa durante le pause estive dagli atudi. Dopo aver lavorato ad alcune pubblicità, esordì col film Stop di Bill Gunn, mai distribuito, precedente al suo secondo, superbo lavoro per Il braccio violento della legge. Ha avuto un figlio, Eric, che ha iniziato la sua carriera di operatore alla macchina come secondo assistente del padre in Wyatt Earp ed è molto attivo nella serialità televisiva.