Addio a Gene Winfield, designer dei mezzi in Blade Runner, Robocop e Star Trek

Si è spento a 97 anni il designer Gene Winfield, specializzato nel design di mezzi futuristici: suoi i famosi speeder di Blade Runner, ma ha lavorato anche su Robocop, Star Trek e persino un film di Woody Allen. Quale? Indovinate.

È deceduto a 97 anni Gene Winfield, uno di quei nomi del cinema che non fanno notizia, eppure i suoi lavori sono entrati nell'immaginario collettivo: se ricordate gli speeder volanti di Blade Runner, uno dei suoi "custom car design" più celebri, vuol dire che i progetti di Winfield sono stati importanti anche per voi. Nel suo curriculum ci sono tante collaborazioni, da Star Trek a Robocop, passando persino per un film di Woody Allen, non uno dei più ricordati ma uno dei più spassosi. Leggi anche Blade Runner 2049 per il Robotaxi di Elon Musk? L'Alcon Entertainment fa causa alla Tesla

Gene Winfield, il creatore degli speeder di Blade Runner