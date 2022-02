Adam Driver e Penélope Cruz in Ferrari di Michael Mann, il progetto finalmente parte?

News Cinema

Michael Mann sta finalmente per avviare il sogno di un biopic su Enzo Ferrari: nel cast Adam Driver, Penélope Cruz e Shailene Woodley. Si girerà a Modena e in tutta l'Emilia Romagna.

A quanto sembra un antico sogno del regista Michael Mann sta per avverarsi: un film su Enzo Ferrari, in procinto finalmente di avviarsi con Adam Driver nel ruolo del protagonista, affiancato da Penélope Cruz e Shailene Woodley. La base rimane il libro di Brock Yates dal titolo "Enzo Ferrari - The Man and the Machine", sceneggiato da Mann stesso con Troy Kennedy Martin.

[Foto di Adam Driver di Dick Thomas Johnson, da Wikimedia Commons]

Enzo Ferrari raccontato da Michael Mann con Adam Driver

Le riprese del film, che s'intitolerà semplicemente Ferrari, inizieranno a maggio in Emilia-Romagna a Modena, vedendo Adam Driver nei panni appunto di Enzo Ferrari (1898-1988), mentre Penélope Cruz, fresca di nomination all'Oscar per Madres Paralelas, sarà in quelli di sua moglie Laura Dominica Garello. Shailene Woodley interpreterà invece l'amante Lina Lardi, dalla quale Enzo ebbe il figlio Piero. Sono vent'anni che Michael Mann accarezza il progetto, che fino a poco tempo fa vedeva Hugh Jackman nel ruolo di Enzo.

La storia si concentrerà sul 1957, quando Enzo Ferrari, ex-pilota da corsa, piomba in una profonda crisi che sembra stia per ingoiare la compagnia fondata dieci anni prima da lui e da sua moglie Laura. Mentre il suo matrimonio sembra naufragare, per la morte del figlio Alfredo nel '56 e la nascita del figlio inizialmente illegittimo Piero, Enzo decide di scommettere tutto sulla Mille Miglia... andando incontro a una tragedia che all'epoca fece molto discutere. Ferrari è già stato portato sul piccolo schermo qui nel 2003, in una fiction Mediaset in due puntate diretta da Carlo Carlei, dove Enzo Ferrari era interpretato da tre attori diversi in vari periodi della vita: Skandar Keynes (bambino), Elio Germano (giovane), Sergio Castellitto (più anziano).

Mann ultimamente è stato impegnato su un romanzo che riprende i personaggi del suo storico Heat del 1995, mentre Driver è già passato dall'Italia, calandosi per Ridley Scott nei panni di Maurizio Gucci in House of Gucci.