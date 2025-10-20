ACT (Associazione Cinematografica Trentina) organizza gli ACT Cinema Days: una tre giorni di cinema, incontri e laboratori

News Cinema

Dal 31 ottobre al 2 novembre (con due serate di avvicinamente il 18 e il 24), il cinema di genere arriva in Valsugana grazie ad ACT. Tre giorni di proiezioni, incontri e laboratori per esplorare il lato oscuro e affascinante del cinema.

Quando le sere d’autunno si fanno più lunghe e il buio si popola di storie, arriva in Valsugana un festival che trasforma la paura in meraviglia visiva. Dal 31 ottobre al 2 novembre, l’Auditorium Cineteatro di Borgo Valsugana ospita gli ACT Cinema Days, una rassegna promossa dall’Associazione Cinematografica Trentina (ACT) in collaborazione con SlowCinema. Nata nel 2024 per sostenere i professionisti del cinema e della televisione e diffondere una cultura audiovisiva inclusiva e contemporanea, ACT propone una tre giorni dedicata al cinema di genere e, in particolare, all’horror: un territorio ricco di immaginario, simboli e legami profondi con il folklore, capace di raccontare paure collettive e creatività individuale.

ACT Cinema Days: Due serate di avvicinamento

Il percorso verso il festival comincia già a ottobre con due serate-anteprima pensate come tappe di avvicinamento. Il 18 ottobre ACT presenta un incontro con lo sceneggiatore Jacopo Del Giudice, seguito dalla proiezione - a cura del Coordinamento teatrale trentino - de La valle dei sorrisi, film fuori concorso alla 82a Mostra del Cinema di Venezia, a cui seguirà una sessione di Q&A. Il 24 ottobre, invece, sarà la volta di Never Let Go. Il direttore della fotografia, Maxime Alexandre, sarà in collegamento per presentare il film. Seguirà proiezione gratuita.

ACT Cinema Days: Tre giorni di cinema, incontri e laboratori

Il cuore pulsante del festival sarà dal 31 ottobre al 2 novembre, proprio nelle giornate di Halloween — cornice perfetta per esplorare le ombre del grande schermo. Durante le tre giornate, l’Auditorium Cineteatro si trasformerà in un vero centro di produzione creativa, ospitando laboratori tematici, incontri con esperti e proiezioni serali. Ogni giornata sarà dedicata a un laboratorio pratico, occasione per esplorare da vicino un aspetto specifico della produzione cinematografica, dalle tecniche di trucco alla fotografia, dalla colonna sonora alla costruzione dell’atmosfera visiva. Parallelamente, si terranno talk e dibattiti con professionisti del settore per raccontare il dietro le quinte del cinema contemporaneo. Tutto ciò è stato reso possibile grazie anche al sostegno della Trentino Film Commission.

Ogni giorno sarà concluso con una proiezione gratuita. Il grande schermo accoglierà il pubblico con una selezione di film horror italiani, introdotti da dialoghi con i protagonisti e seguiti da sessioni di Q&A:

31 ottobre: La stanza di Stefano Lodovichi (gratuito) 20:30

1 novembre: A Classic Horror Story di Roberto De Feo e Paolo Strippoli (gratuito) 20:30

2 novembre : proiezione di cortometraggi d’autore a tema horror - La Fiamma di Giacomo Talamini, Don’t eat those cassatinas! di Martin Alan Tranquillini, Enemy di Amedeo Sartori, Mosto di Daniele Zen & Vernante Pallotti e Beyond the Sea di Vladimir Scavuzzo (gratuito) 17:30. A seguire, la sera del 2 novembre, il festival si concluderà con un momento di industry networking: un brindisi informale per salutare gli ospiti, condividere esperienze e creare nuove connessioni.

ACT Cinema Days: Gli ospiti

Tra gli ospiti del festival figurano professionisti del panorama nazionale e internazionale, pronti a condividere la loro esperienza: lo sceneggiatore e regista Stefano Lodovichi, l’attrice Camilla Filippi, il compositore Massimiliano Mechelli, il direttore della fotografia Cristiano Di Nicola e lo special effect make-up artist Carlo Diamantini. Accanto a loro, voci e talenti del territorio trentino, tra cui Elena Goatelli, Gaetano Gagliardi e Linda Maculan, che offriranno uno sguardo ravvicinato sui mestieri del cinema e sulle sfide creative della produzione locale.

Grazie alla sinergia con SlowCinema, che da anni anima la comunità locale attraverso la cultura cinematografica, gli ACT Cinema Days non saranno soltanto un evento, ma una vera esperienza collettiva. Tre giorni per incontrarsi, guardare, imparare, discutere — e scoprire come l’horror, più che spaventare, sa raccontare chi siamo. L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Fondazione Caritro, della Provincia autonoma di Trento, della Trentino Film Commission, di Moses Rent, dell’APT Visit Valsugana, del Comune di Borgo Valsugana e dell’Associazione Artigiani Confartigianato Trentino.

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico, mentre la partecipazione ai laboratori avviene su selezione tramite lettera motivazionale, per garantire un’esperienza curata e personalizzata. Per informazioni, programma dettagliato e modalità di partecipazione: https://www.associazionecinematograficatrentina.org/act_cinema_days