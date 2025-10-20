TGCom24
Home | Cinema | News | ACT (Associazione Cinematografica Trentina) organizza gli ACT Cinema Days: una tre giorni di cinema, incontri e laboratori
Schede di riferimento
La Valle dei Sorrisi
Anno: 2025
3,8
La Valle dei Sorrisi
Never Let Go - A un Passo dal Male
Anno: 2024
3,3
Never Let Go - A un Passo dal Male
A Classic Horror Story
Anno: 2021
3,2
A Classic Horror Story
News Cinema

ACT (Associazione Cinematografica Trentina) organizza gli ACT Cinema Days: una tre giorni di cinema, incontri e laboratori

Dal 31 ottobre al 2 novembre (con due serate di avvicinamente il 18 e il 24), il cinema di genere arriva in Valsugana grazie ad ACT. Tre giorni di proiezioni, incontri e laboratori per esplorare il lato oscuro e affascinante del cinema.

ACT (Associazione Cinematografica Trentina) organizza gli ACT Cinema Days: una tre giorni di cinema, incontri e laboratori

Quando le sere d’autunno si fanno più lunghe e il buio si popola di storie, arriva in Valsugana un festival che trasforma la paura in meraviglia visiva. Dal 31 ottobre al 2 novembre, l’Auditorium Cineteatro di Borgo Valsugana ospita gli ACT Cinema Days, una rassegna promossa dall’Associazione Cinematografica Trentina (ACT) in collaborazione con SlowCinema. Nata nel 2024 per sostenere i professionisti del cinema e della televisione e diffondere una cultura audiovisiva inclusiva e contemporanea, ACT propone una tre giorni dedicata al cinema di genere e, in particolare, all’horror: un territorio ricco di immaginario, simboli e legami profondi con il folklore, capace di raccontare paure collettive e creatività individuale.

ACT Cinema Days: Due serate di avvicinamento

Il percorso verso il festival comincia già a ottobre con due serate-anteprima pensate come tappe di avvicinamento. Il 18 ottobre ACT presenta un incontro con lo sceneggiatore Jacopo Del Giudice, seguito dalla proiezione - a cura del Coordinamento teatrale trentino - de La valle dei sorrisi, film fuori concorso alla 82a Mostra del Cinema di Venezia, a cui seguirà una sessione di Q&A. Il 24 ottobre, invece, sarà la volta di Never Let Go. Il direttore della fotografia, Maxime Alexandre, sarà in collegamento per presentare il film. Seguirà proiezione gratuita.

ACT Cinema Days: Tre giorni di cinema, incontri e laboratori

Il cuore pulsante del festival sarà dal 31 ottobre al 2 novembre, proprio nelle giornate di Halloween — cornice perfetta per esplorare le ombre del grande schermo. Durante le tre giornate, l’Auditorium Cineteatro si trasformerà in un vero centro di produzione creativa, ospitando laboratori tematici, incontri con esperti e proiezioni serali. Ogni giornata sarà dedicata a un laboratorio pratico, occasione per esplorare da vicino un aspetto specifico della produzione cinematografica, dalle tecniche di trucco alla fotografia, dalla colonna sonora alla costruzione dell’atmosfera visiva. Parallelamente, si terranno talk e dibattiti con professionisti del settore per raccontare il dietro le quinte del cinema contemporaneo. Tutto ciò è stato reso possibile grazie anche al sostegno della Trentino Film Commission.

Ogni giorno sarà concluso con una proiezione gratuita. Il grande schermo accoglierà il pubblico con una selezione di film horror italiani, introdotti da dialoghi con i protagonisti e seguiti da sessioni di Q&A:

  • 31 ottobre: La stanza di Stefano Lodovichi (gratuito) 20:30
  • 1 novembre: A Classic Horror Story di Roberto De Feo e Paolo Strippoli (gratuito) 20:30
  • 2 novembre : proiezione di cortometraggi d’autore a tema horror - La Fiamma di Giacomo Talamini, Don’t eat those cassatinas! di Martin Alan Tranquillini, Enemy di Amedeo Sartori, Mosto di Daniele Zen & Vernante Pallotti e Beyond the Sea di Vladimir Scavuzzo (gratuito) 17:30. A seguire, la sera del 2 novembre, il festival si concluderà con un momento di industry networking: un brindisi informale per salutare gli ospiti, condividere esperienze e creare nuove connessioni.

ACT Cinema Days: Gli ospiti

Tra gli ospiti del festival figurano professionisti del panorama nazionale e internazionale, pronti a condividere la loro esperienza: lo sceneggiatore e regista Stefano Lodovichi, l’attrice Camilla Filippi, il compositore Massimiliano Mechelli, il direttore della fotografia Cristiano Di Nicola e lo special effect make-up artist Carlo Diamantini. Accanto a loro, voci e talenti del territorio trentino, tra cui Elena Goatelli, Gaetano Gagliardi e Linda Maculan, che offriranno uno sguardo ravvicinato sui mestieri del cinema e sulle sfide creative della produzione locale.

Grazie alla sinergia con SlowCinema, che da anni anima la comunità locale attraverso la cultura cinematografica, gli ACT Cinema Days non saranno soltanto un evento, ma una vera esperienza collettiva. Tre giorni per incontrarsi, guardare, imparare, discutere — e scoprire come l’horror, più che spaventare, sa raccontare chi siamo. L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Fondazione Caritro, della Provincia autonoma di Trento, della Trentino Film Commission, di Moses Rent, dell’APT Visit Valsugana, del Comune di Borgo Valsugana e dell’Associazione Artigiani Confartigianato Trentino.

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico, mentre la partecipazione ai laboratori avviene su selezione tramite lettera motivazionale, per garantire un’esperienza curata e personalizzata. Per informazioni, programma dettagliato e modalità di partecipazione: https://www.associazionecinematograficatrentina.org/act_cinema_days

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
La Valle dei Sorrisi
Anno: 2025
3,8
La Valle dei Sorrisi
Never Let Go - A un Passo dal Male
Anno: 2024
3,3
Never Let Go - A un Passo dal Male
A Classic Horror Story
Anno: 2021
3,2
A Classic Horror Story
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Il Trono di Spade e House of the Dragon: Tutte le stagioni disponibili su Sky e NOW
news Serie TV Il Trono di Spade e House of the Dragon: Tutte le stagioni disponibili su Sky e NOW
The Running Man, Glen Powell e l'approvazione di Stephen King: "Una grande tensione"
news Cinema The Running Man, Glen Powell e l'approvazione di Stephen King: "Una grande tensione"
Avengers: Doomsday, lo sceneggiatore suggerisce il ruolo perfetto per Glen Powell
news Cinema Avengers: Doomsday, lo sceneggiatore suggerisce il ruolo perfetto per Glen Powell
Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 20 Ottobre, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 20 Ottobre, in prima serata
Questa non è Ornella Muti: è uscita l'autobiografia "non covenzionale" dell'attrice
news Cinema Questa non è Ornella Muti: è uscita l'autobiografia "non covenzionale" dell'attrice
I Play Rocky, Anthony Ippolito si trasforma in Sylvester Stallone nella prima immagine dal set
news Cinema I Play Rocky, Anthony Ippolito si trasforma in Sylvester Stallone nella prima immagine dal set
Dragon Trainer 2, quando si gira il sequel del remake? Risponde Mason Thames
news Cinema Dragon Trainer 2, quando si gira il sequel del remake? Risponde Mason Thames
After the Hunt - Dopo la caccia è primo al boxoffice italiano del weekend
news Cinema After the Hunt - Dopo la caccia è primo al boxoffice italiano del weekend
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Vi presento Joe Black
Mr. and Mrs. Smith
Il segreto del mio successo
Il Vigneto dell'Amore
The Last Duel
10.000 a.C.
Chiedimi se sono felice
Jack Reacher - La prova decisiva
127 Ore
Bones And All
Karol: Un uomo diventato Papa
Il momento di uccidere
Film stasera in TV