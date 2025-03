A Working Man: il trailer finale del film con Jason Statham

News Cinema

Manca poco al 10 aprile, giorno in cui arriverà nei cinema italiani questo nuovo film con l'attore inglese, diretto nuovamente dal David Ayer di The Beekeeper. Ecco il trailer finale di A Working Man.

Dopo due trailer originali, e i corrispettivi italiani, ecco il trailer finale di A Working Man, il nuovo film con Jason Statham che vedremo al cinema dal 10 aprile distribuito da Warner Bros..

Come oramai saprete benissimo, il film è diretto da David Ayer, che oltre a aver lavorato con Statham di recente in The Beekeeper, è anche il regista di film come l'ottimo Fury e il cinecomic Suicide Squad. Ayer, che è anche sceneggiatore, ha scritto il film assieme a Sylvester Stallone, basandosi su un romanzo di Chuck Dixon del 2014 intitolato "Levon's Trade".

La trama è piuttosto simile a quella di The Beekeeper (di cui è appena stato messo in produzione un sequel che verrà diretto dal regista indonesiano Timo Tjahjanto, quello di film come The Night Comes for Us e del prossimo Nobody 2 con Bob Odenkirk), e vede Giasone Statham nei panni di un ex membro di una qualche specialissime e segretissime corpo d'élite che cerca di vivere una vita tranquilla ma che deve tornare a menare come un fabbro quando la figlia dei suoi amati datori di lavoro viene rapita.

A Working Man: il final trailer del film con Jason Statham