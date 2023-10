A Venezia… un dicembre rosso shocking: cinquant'anni dopo, la modernità del film di Nicolas Roeg

News Cinema

Incompreso all'epoca della sua uscita (era troppo avanti) e negli anni divenuto un cult, quello che in originale si chiama Don't Look Now è riconosciuto in maniera quasi unanime come il miglior lavoro del suo regista, nonché uno dei migliori film inglesi di sempre. Noi l'abbiamo rivisto per voi.

Qualche tempo fa, per ragioni di lavoro, mi ritrovai a dover andare a Venezia in inverno. Venezia città, non il Lido sede del Festival.

Successe che decisi di fare la strada dalla stazione al mio hotel a piedi, giacché avevo del tempo da perdere prima dell’impegno serale che era ragione del mio viaggio, e successe che - complici la totale inattendibilità e inutilità di Google Maps tra le calli, e una mia certa qual scarsa padronanza del luogo - mi perdetti più e più volte prima di trovare l’albergo.

E, mentre mi agitavo e sudavo perché stavo rischiando di far tardi per il mio appuntamento, mi trovai però anche a pensare: “Ma tu guarda, ti perdi a Venezia come in quel film di Roeg con Donald Sutherland”.

Alla fine riuscii a trovare l’albergo giusto in tempo per depositare il bagaglio, darmi una rinfrescata e raggiungere per tempo il Cinema Rossini, dove avevo l’impegno di lavoro, terminato il quale decisi poi di fare una passeggiata notturna prima di concedermi il meritato riposo.

E, mentre passeggiavo distrattamente in una Venezia buia e deserta, il silenzio rotto solo da qualche scalpiccio lontano, mi trovai a pensare nuovamente “Ci manca solo di vedere in una bambina dal cappottino rosso, come in quel film di Roeg”.

Per i più distratti all’ascolto, il film di Nicolas Roeg con Donald Sutherland (e Julie Christie, e tanti altri, tra i quali Renato Scarpa e Leopoldo Trieste) è Don’t Look Now, che in Italia è stato intitolato A Venezia... un dicembre rosso shocking, e che è uscito per la prima volta al cinema in questi giorni cinquant’anni fa.

E ora, il trailer:





Donald Sutherland e Julie Christie sono i protagonisti del brillante adattamento di Nicolas Roeg di un racconto di Daphne du Maurier. Dopo la morte della figlia, John e Laura Baxter si recano a Venezia dove lui deve supervisionare il restauro di un'antica chiesa. Qui incontrano una coppia di anziane sorelle: una di loro è una sensitiva cieca che sostiene di essere stata in comunicazione con il figlio morto della coppia. Mentre Laura è incuriosita, John si oppone all'idea, nonostante la possibilità di avere visioni personali che minacciano di mettere in pericolo la sua vita. Fortemente inquietante, DON'T LOOK NOW è ampiamente riconosciuto come il miglior film di Roeg e uno dei migliori film britannici mai realizzati.

Cinquant’anni sono tanti. Sono mezzo secolo. Sono tanti per me che ho più o meno la stessa età, sono diverse ere geologiche fa per le generazioni più giovani, per le quali esistono quasi solo lo streaming e le serie, o i filmoni della Marvel o al limite Barbenheimer (generazioni che, peraltro, non hanno questo film al momento disponibile su nessuna piattaforma).

E però, a rivederlo, A Venezia... un dicembre rosso shocking è un film che pare girato ieri, no oggi, anzi domani (magari). Un film di straordinaria modernità, e che mangia serenamente in testa alla maggior parte delle cose che escono in sala o si vedono ai festival.

Basterebbero due sequenze iniziali, a dimostrarlo: la primissima, quella che racconta il trauma e il lutto dei due protagonisti, una madre e un padre che hanno perso una figlia; e la seconda, nella quale ritroviamo i personaggi a Venezia, al tavolo di un ristorante, dove incroceranno il loro percorso con quello di una sensitiva che gli parla della figlia morta.





Nell’incipit c’è tutto quello che serve a gettare le basi per quello che poi sarà il resto del film: la descrizione di due personaggi, il loro trauma, il tema della premonizione e quello del lutto, il tono da fiaba gotica, la dichiarazione di un’estetica impressionista che usa i colori, gli angoli di ripresa e soprattutto il montaggio per generare senso e sensazioni.

La stessa estetica e lo stesso tono che poi ritroveremo nella sequenza veneziana, che servirà invece come propulsione narrativa per il resto delle vicende, e nella quale il virtuosismo visivo di Roeg si dispiega in tutta la sua potenza in una scena ambientata in un bagno pieno di specchi.





Lì, in quel bagno, rappresentato da una figura muta sullo sfondo, fa fisicamente il suo ingresso nel film il Perturbante, che rappresenta poi la principale chiave di lettura. A Venezia... un dicembre rosso shocking è infatti quintessenzialmente perturbante, nella misura in cui è un film fatto di smarrimenti (fisici e psicologici) e nel quale tutto sembra sempre apparentemente al suo posto, ma nel quale tutto, sempre, regala l’impressione che da qualche parte, in qualche modo, ci sia qualcosa di stonato, di non conforme, di non familiare. Di spaventoso.





Non so se sia effettivamente etichettabile come horror, il film di Roeg, o se sarebbe meglio definirlo un thriller psicologico. Fatto sta che, come lui, anche Profondo rosso sta a cavallo tra le definizioni, e l’impressione è che Argento, in quel film come in Suspiria, ma forse anche in Phenomena, abbia mutuato molto da Roeg.

Il formalismo, ovviamente (difficile pensare che nell’uso del colore - nessuno dall’Hitchcock di La donna che visse due volte aveva lavorato sul simbolismo del colore in questo modo - Argento non sia stato influenzato da questo film), come anche un certo qual interesse relativo della sceneggiatura così come tradizionalmente la intendiamo.





Ovviamente, nel film di Roeg il barocco e la decadenza veneziani giocano un ruolo importantissimo, nelle atmosfere, nei toni ma anche forse nei temi. E se abbiamo detto che il perturbante e la premonizione sono al centro tematico di A Venezia... un dicembre rosso shocking, permettetemi di chiudere queste righe tornando a parlare di me, e di quel mio vagabondare veneziano di cui ho detto in apertura.





Perché allora, in quell'occasione di lavoro, in inverno, di qualche tempo fa i miei ricordi del film erano alquanto lontani, e vagamente sbiaditi. E avendolo ora rivisto, in occasione di questo suo cinquanrtesimo compleanno, sono rimasto a bocca spalancata, in maniera un po’ ebete forse, scoprendo coscientemente perché, quella volta, il film di Roeg mi era tornato così prepotentemente alla memoria. Perché molti dei calli e dei vicoli in cui io mi ero perso e aggirato compaiono effettivamente nel film, in un film che, nel suo finale, ha delle scene importanti proprio nell’hotel nel quale, ignaro, avevo soggiornato in occasione di quella mia trasferta veneziana.

Dalla quale, ora, mi compiaccio di esser tornato sano e salvo.